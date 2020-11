Maltempo Italia, bomba d’acqua sulla città: strade allagate e automobilisti intrappolati. La situazione

Anzio e Nettuno, allarme temporale. Danni e allagamenti in seguito al violento temporale. Si è scatenata una vera e proprio bomba d’acqua sui comuni letteralmente sommersi dalle abbondanti e incessanti piogge. Sul posto oltre alla Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Le immagini riescono a fare capire di cosa si è trattato.

Acqua ovunque e allagamenti davanti a case, cantine e negozi. Due interi comuni messi in ginocchio dal cattivo tempo, e non sono stati pochi i danni causati dal violento nubifragio. All'allarme della popolazione intera, anche quello degli automobilisti rimasti intrappolati nelle vetture e gradualmente aiutati dagli operatori e dagli agenti di Polizia Locale giunti sul posto.















I pompieri sopraggiunti sul posto riferiscono, si legge su Il Giornale: "La bomba d'acqua ha creato disagi nella zona". Dopo ore di estremo disagio e preoccupazione e grazie al pronto intervento degli operatori, la situazione procede nel tornare alla normalità. Ciò non toglie che i vigili del fuoco hanno compiuto un lavoro encomiabile, dopo che le centrali operative delle forze dell'ordine erano intasate dalle chiamate dei cittadini dopo poco l'evento.















Danni solo alle cose e non agli abitanti. Al momento non si registrano casi di feriti, seppur sia stata tanta la paura di tutti che hanno assistito alla scena della bomba d'acqua. Alcune immagini mostrano anche un camion rimasto bloccato, così come un Cotral e una macchina. Troppo alto il livello raggiunto dall'acqua e massima la cautela per prestare soccorso da parte degli operatori.









Non solo Azio e Nettuno a essere stati colti di sorpresa dal temporale, ma anche Lavinio, dove la viabilità cittadina è stata compromessa per un forte acquazzone. E su Il Fatto Quotidiano si apprende che “A Lavinio (località a nord di Anzio) si sono registrati ben 91mm di pioggia. Disagi per pioggia anche ad Ardea, dove si sono registrati 31 millimetri di pioggia e oltre 88 millimetri a Nettuno. Nel pomeriggio, gli accumuli di pioggia hanno superato i 124 millimetri rilevati dalla stazione meteorologica di Nettuno”.

