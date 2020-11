Malore in piena notte, viola il coprifuoco e corre in ospedale: multato di 500 euro

Aumentano i contagi e di conseguenza aumentano i controlli delle forze dell’ordine. Ultimamente, però, forse si è persa la misura, da parte di tutti, cittadini e agenti. Dopo i due ragazzi multati con una contravvenzione di 400 euro per essersi baciati e non aver rispettato la distanza di sicurezza, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Come l’uomo che, in isolamento sanitario perché positivo, si è recato dall’amante ed è stato beccato dai carabinieri e rispedito a casa dalla moglie.

Stavolta parliamo di un episodio verificatosi a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Un uomo di 45 anni, Angelo Micocci, ha accusato un malore nella notte e, per non spaventare i suoi cari, non ha chiamato il 118. Mai decisione fu meno saggia, a giudicare da quanto avvenuto subito dopo. (Continua a leggere dopo la foto)















L’uomo, colpito da un sospetto attacco di ipertensione e conseguente fibrillazione, ha deciso di recarsi all’ospedale di Francavilla da solo, ma è stato fermato dai carabinieri e multato. A raccontare il fatto è stato il 45enne stesso con una lettera inviata ai giornali: “Vorrei porre all’attenzione della comunità un fatto assurdo accadutomi nella notte dell’11 novembre – le parole dell’uomo – Premetto che da meno di un mese, sono seguito dal medico curante e dal cardiologo in quanto combatto con la trombocitosi e l’ipertensione conseguenti ad una ischemia risalente al mese di agosto; per questo sono in malattia dal lavoro dal mese di settembre”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non chiamo il 118 per non spaventare i miei figli minori e il condominio – spiega Angelo – e per non intralciare il lavoro dei soccorritori in questo delicato periodo. Percorro pochi metri dalla mia abitazione e vengo fermato da una pattuglia dei carabinieri che anziché agevolare e comprendere la motivazione del mio essere fuori casa, mi impediscono di procedere, accertando i documenti di circolazione e stendendo un verbale di oltre 500 euro per non aver rispettato il coprifuoco”. (Continua a leggere dopo la foto)









A nulla sono valse le giustificazioni dell’uomo, gli uomini in divisa sono stati inflessibili. “Fino ad oggi io ho sempre creduto che le forze dell’ordine rappresentassero un supporto al cittadino e non un ostacolo alla salute delle persone. Sto procedendo a fare ricorso”. Nel frattempo la stazione dei carabinieri di Francavilla ha chiarito: “L’uomo avrebbe potuto richiedere l’intervento di un’ambulanza anziché porsi alla guida mettendo a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza”. Non solo, a quanto pare, una volta giunto a casa l’uomo è stato raggiunto da un’ambulanza ed il personale medico non ha ritenuto necessario il ricovero.

“Multa salatissima, non è giusto”. Due fidanzati si baciano in strada, ma arrivano i vigili (per il Covid): la cifra indigna tutti