Giù da una scarpata, Jacopo è morto: gravissimi gli amici di 20 e 24 anni

Un tragico incidente stradale ha strappato alla vita un ragazzo di soli 26 anni: Jacopo Bachetti. Il giovane era uscito per trascorrere qualche ora di svago insieme ai suoi amici: una ragazza di appena 20 anni e un ragazzo di 24. Erano di ritorno da Venagrande poco prima che scattasse il coprifuoco causa Covid delle 22, quando improvvisamente il ragazzo che era alla guida dell’auto ha perso il controllo dell’auto finendo in una scarpata.

L'auto, purtroppo, è precipitata giù da una scarpata lungo la strada provinciale 24, all'altezza della frazione di Venapiccola, facendo un volo di diversi metri prima che l'impatto con il suolo frenasse la caduta. Jacopo Bachetti ha perso conoscenza ed era in condizioni gravissime. Gli altri due sono invece riusciti a chiamare i soccorso.















Sul luogo dell'incidente, scrive il Resto del Carlino, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri di Ascoli e 3 ambulanze: 2 inviate dalla centrale operativa del 118 di Ascoli con medico e infermieri a bordo e una dalla Croce Verde. Raggiungere il luogo dell'incidente e individuare la zona precisa non è stato semplice.















L'auto è infatti precipitata in una zona impervia, e per recuperarla è stato indispensabile l'intervento dei pompieri, che hanno supportato il personale sanitario con l'ausilio di due mezzi, riuscendo a tirare fuori uno dei due feriti, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della vettura. l giovane è stato stabilizzato sul posto e issato sulla barella spianale, poi trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di San Benedetto.











Gli altri due pazienti, invece, erano letteralmente schizzati fuori dall’automobile. I soccorritori li hanno trovati in mezzo ai cespugli, nell’oscurità più totale. La ragazza era in gravi condizioni, ma ancora cosciente. Per il suo amico, Jacopo Bachetti, invece, non c’è stato niente da fare. Sulle cause del sinistro indagano ora i carabinieri della compagnia di Ascoli, intervenuti nell’immediato per effettuare i rilievi di rito.

