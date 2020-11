Coronavirus, seconda ondata e durata: le parole del virologo fanno chiarezza

Emergenza Covid, sulla seconda ondata si esprimono ancora gli esperti. Quanto durerà? La domanda accompagna i pensieri di molti da quando il virus ha ripreso la suo corsa. Nelle ultime ore ha provato a rispondere Ranieri Guerra, direttore generale dell’Oms, in base a quanto emerge dalla curva dei contagi in Italia. La battaglia contro il virus da un lato, e il Natale alle porte dall’altro.

Si è espresso così Ranieri Guerra sulle pagine de Il Corriere della Sera: "Assistiamo a rallentamento della rapidità della trasmissione che non equivale alla diminuzione dei casi. Semplicemente la crescita è meno ripida. Il Natale? Dovrà essere sobrio". Ranieri Guerra inoltre aggiunge: "La curva sta rallentando e tra poco comincerà a scendere di nuovo ma si allungherà nel tempo". Sulla durata, ancora qualche delucidazione.















"Rispetto a quella della prima ondata in quanto abbiamo più casi, diffusi sull'intero territorio nazionale, diagnosticati anche molto meglio, grazie ad una attività di test in continua crescita". Il punto della situazione in Italia viene fatto anche in vista del prossimo Natale, che secondo l'esperto "dovrà essere sobrio, anche se i numeri dell'epidemia migliorassero. Sarebbe un grosso errore lasciarsi andare, come è avvenuto in estate".















E riguardo dati al momento leggermente più positivi: " Sono probabilmente gli effetti del primo Dpcm del 24 ottobre che ha introdotto misure comunque molto leggere. Poi ce ne sono stati altri due, l'ultimo dei quali legato all'introduzione delle zone a colori determinate dal sistema di monitoraggio che Governo e regioni hanno concordato di attivare. Ed è da questo che attendiamo risultati più importanti. Tempo una decina di giorni".









Preferibile muoversi prudentemente anche in termini di una previsione: “Meglio procedere così in questo momento, piuttosto che con chiusure generalizzate. Credo che l’andamento della curva darà ragione al Governo che lo ha fortemente voluto. Saremo in grado di snellire progressivamente il sistema e magari discuterne una revisione assieme, ad esempio, ai colleghi dell’Associazione Italiana di Epidemiologia e della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica e ai tanti accademici e professionisti che stanno cercando di dare indicazioni di completamento molto appropriate e rilevanti”, posto che “se la curva discenderà il virus non sparirà”.

