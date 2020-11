Muore a 42 anni vittima del Covid, mamma Manuela lascia 3 figli piccoli

Un altro lutto per Covid. A distanza di pochi giorni dal decesso del carabiniere Salvatore Savinelli, di 53 anni, ricoverato al Covid Hospital di Maddaloni, un’altra vittima del virus. Si tratta di una mamma poliziotta, Manuela Scodes, venuta a mancare a soli 42 anni. La donna lascia per sempre il marito e i suoi tre figli. A ricordarla un tweet della Polizia di Stato.

“La Polizia di Stato piange la scomparsa di Manuela Scodes, 42 anni, morta per Covid 19. Poliziotta, mamma e moglie. Lascia tre figli piccoli. Diego 8 anni, Christian e Gioele gemellini di 4. Ci stringiamo commossi al marito Alberto, alla famiglia e ai colleghi della Questura di Napoli”, questa la dolorosa notizia data sui social per la morte di Manuela Scodes, poliziotta in servizio presso la Questura di Napoli. (Continua a leggere dopo la foto).















Manuela lascia per sempre il marito Alberto e i loro tre figli. E nel cordoglio della Polizia di Stato si legge ancora: “Sta falciando vite ovunque questo maledetto Covid-19” e a proposito di Manuela: “Una donna solare, sempre pronta ad aiutare chi aveva più bisogno. Oggi più che mai la Polizia di Stato, come una grande famiglia, si stringe al marito Alberto, ai familiari di Manuela, ai suoi amici e ai colleghi della Questura di Napoli”. (Continua a leggere dopo la foto).















La mamma poliziotta aveva contratto il coronavirus nei giorni scorsi. Purtroppo in poco tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate al punto da non riuscire a debellare il virus. Su Vesuvio Online si apprendono le parole di Valentina Nugnes: “Con voi condivido quello che come dirigente, mamma, amica.. ho vissuto di Manuela. Una mammina. Alta e grande, che solo a vederla mi sentivo difesa, tra le mura della mia amata scuola era la mamma con la M maiuscola.. (Continua a leggere dopo le foto).









E aggiunge: “Mamma attenta, Mamma premurosa, Mamma educata, Mamma serena. Mamma pazientosa, Mamma allegra, Mamma amica, Mamma intelligente, Mamma altruista, Mamma sensibile, Mamma buona, Mamma giusta, Mamma umile. Potrei continuare ancora e ancora”. Un messaggio intenso: “In un giorno così duro per la mia vita e la vita di tanti di noi voglio ricordare Lei nel suo essere speciale. Quando dal nostro viso fermeremo queste lacrime dovute, ci rimboccheremo le maniche e faremo quello che sono sicura avrebbe fatto lei per ognuno dei nostri figli.. perché Manu aveva un cuore grande.. e non chiedeva mai nulla in cambio”.

