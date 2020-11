7 zone rosse, 9 arancioni e 5 gialle. Le regole (diverse) delle Regioni: cosa si può fare e cosa no

L’Italia cambia ancora una volta colore in base alle nuove direttive figlie dell’ultimo monitoraggio indetto dall’Iss. In totale, nel Paese, 7 aree (Campania, Toscana, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) diventano “zona rossa”, quelle con il più alto rischio, mentre 9 sono colorate di arancione (Emilia-Romagna, Friuli e Marche in aggiunta alle preesistenti Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria e 5 di giallo, quelle dove la situazione è per ora meno preoccupante.

Le zone che al momento possono tirare un sospiro di sollievo sono Lazio, Molise, Sardegna, Trentino e Veneto. Una divisione che continua a sollevare tanti interrogativi: Cosa possono fare i cittadini che rientrano all'interno delle varie Regioni? Ecco spiegato nel dettaglio cosa comporta la diversa colorazione di ogni area.















Le strette più dure, come detto, sono nelle zone rosse: qui l'attività motoria è consentita soltanto entro una distanza massima di 1 chilometro dalla propria abitazione. In Campania, subito dopo l'adozione delle nuove restrizioni, alcuni sindaci stanno provvedendo anche a chiudere le strade e le piazze che più sono a rischio assembramento, mentre in alto Adige è già scattata la didattica a distanza per tutte le scuole medi e superiori.















In Campania i sindaci di alcune città, come Benevento e Torre Annunziata, si sono mossi nella direzione di chiudere strade o piazze affollate. Anche a Napoli sono attese misure in questa direzione, in particolare per 90 strade che risultano particolarmente soggette ad assembramenti. In Lombardia non si può uscire di casa se non per comprovati motivi, chiusi i negozi salvo quelli di necessità, didattica a distanza. In Piemonte, sempre rosso, vietati gli spostamenti, se non per lavoro, necessità o salute, anche all'interno del proprio Comune. Chiusi bar e ristoranti. In presenza solo le scuole dell'infanzia, le elementari e la prima media.









Per le zone arancioni invece sarà previsto in Emilia Romagna, negozi chiusi la domenica (tranne farmacie, alimentari, tabacchi ed edicole), il sabato chiusi anche i parchi commerciali e i negozi più grandi. A scuola vietate lezioni di ginnastica, di canto e di strumenti a fiato. Stop anche all'attività sportiva e motoria nei centri e sul lungomare. In Friuli Venezia Giulia, vige la "raccomandazione" per l'accesso ai negozi delle grandi e medie strutture nelle prime due ore della giornata agli anziani. Chiusi i negozi nei festivi (tranne farmacie, alimentari, edicole e tabacchi). Consumazioni al bar solo da seduti dopo le 15, attività motoria lontana dai centri storici, centri commerciali chiusi nei prefestivi e festivi.

In Liguria, a Genova, in arrivo una ordinanza per vietare dal weekend le passeggiate in alcune parti della città, come il lungomare. Parchi aperti ma controllati con personale della Protezione civile a verificare gli assembramenti. In quanto zona arancione, chiusura di bar e ristoranti e il divieto di uscire dalla regione e spostarsi tra Comuni, salvo che per motivi di lavoro, salute o necessità. Nelle Marche, coprifuoco dalle 22 alle 5, dad al 100 per cento alle superiori, chiusi bar, pasticcerie e gelaterie, consentita la consegna a domicilio, centri commerciali chiusi nel week end, capienza sui bus ridotta del 50%. In Puglia, chiusi tre giardini e lo skate park. A Trinitapoli in azione sentinelle anti-assembramenti. Altri quattro sindaci hanno disposto la chiusura di alcune aree fino al 3 dicembre: Altamura, Monopoli, Noicattaro e Corato. A Foggia da oggi chiuse la villa comunale e, nel fine settimana, le principali vie del centro.

In Sicilia, chiusura delle scuole dell’obbligo. Fino al 3 dicembre divieto di stazionamento in centro e nel weekend anche sul litorale. Anche l’arcivescovo Lorefice ha disposto la sospensione delle attività parrocchiali in presenza a eccezione della Messa e degli altri sacramenti. A Catania, divieto di stazionamento nel weekend a Piazza Duomo e nel Borgo Marinaro. In Umbria chiusura al pubblico, per l’intero arco della giornata e fino al 22 novembre, della scalinata della cattedrale di San Lorenzo. Anche a Terni disposto il divieto d’accesso ad alcune aree della città.

