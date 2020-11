Tragedia in montagna, addio a Silvano. La meraviglia dell’Italia nelle sue immagini: “Addio”

Silvano De Marco è morto in un incidente di montagna nella zona di passo Rolle in Trentino. Il corpo di De Marco, noto fotografo naturalista, è stato ritrovato nella mattinata di venerdì dopo che giovedì era uscito per un’escursione in solitaria e non aveva lasciato indicazioni precise riguardo l’itinerario.

Il fotografo aveva 65 anni e viveva a Tesero, in Val di Fiemme. Gli amici, allarmati dal fatto che non rispondesse al telefono, giovedì sera alle ore 21 hanno allertato il 112. Le ricerche, scattate ieri sera dalla base della caserma della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di passo Rolle, si sono protratte fino alle 2 di notte per riprendere alle prime luci della mattina. (Continua a leggere dopo la foto)















Impiegati più di 40 operatori tra soccorso alpino, Guardia di Finanza, personale del Centro addestramento della Polizia di Stato di Moena, i carabinieri di Cavalese e i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza. Il corpo senza vita del fotografo è stato ritrovato alla base di un canalone della parete sud della Cavallazza Piccola. (Continua a leggere dopo la foto)















De Marco era uscito per un’escursione nella zona di Passo Rolle, probabilmente per effettuare alcune riprese, la sera però non è rincasato allarmando i famigliari e amici. L’elicottero ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e il medico il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso. De Marco, 65enne originario di Tesero, era un documentarista nonché grande esperto di fotografia e con la sua videocamera aveva realizzato emozionanti video della fauna alpina. Era stato ospite di Osvaldo Bevilacqua a Linea Verde. (Continua a leggere dopo la foto)









In un secondo incidente mortale, sempre sulle montagne del Trentino, è rimasto ucciso un escursionista di Belluno di 67 anni che mentre percorreva il sentiero Viel del Pan nella zona di Canazei in Val di Fassa con la compagna, è scivolato su un pendio erboso ed è caduto per circa 150 metri.

“Felicità”. Eros Ramazzotti come non l’abbiamo mai visto, la svolta dopo Marica Pellegrinelli