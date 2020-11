“Ritrovata”. Choc nella città italiana, la conferma dopo settimane di ricerche

Dopo giorni intense di ricerche da parte dei carabinieri, è arrivata la notizia che mai nessuno avrebbe voluto apprendere. Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda legata alla scomparsa di Viktoriya Voktotrub, la donna di 42 anni sparita nel nulla a Brescia il 5 novembre scorso. I militari avevano già tratto in arresto perché accusato di omicidio Kadrus Berisa, un uomo di 60 anni che era stato beccato mentre era intento a buttare nei rifiuti un tappeto su cui c’erano tracce di sangue.

Le tracce ematiche e alcuni capelli ritrovati appartenevano proprio alla signora. E oggi, 13 novembre, è anche stata fatta la triste scoperta, con il ritrovamento del corpo della 42enne. Stando a quanto riferito dai carabinieri bresciani, il cadavere di Viktoriya si trovava seppellito in un giardino di una ex bocciofila, situato nel quartiere 'Primo Maggio' della città lombarda. La salma è stata recuperata proprio a pochi metri di distanza dall'abitazione nella quale vive Kadrus Berisa.















Il 60enne accusato dell'assassinio della donna era l'ex compagno, ammanettato tre giorni fa. Le indagini portate avanti dai militari sono state molto intense e sono state in grado di apprendere informazioni molto utili per chiudere il cerchio. I carabinieri avevano effettuato anche un sopralluogo a casa dell'ex partner e il salotto è stato ritenuto il luogo del delitto. Infatti, sono state rinvenute "tracce di sangue compatibili con una dinamica di tipo violento". Poi c'è stata la collaborazione del presunto assassino.















Una volta trovate le tracce di sangue, sono state confrontate con il Dna della vittima. Ed è stata trovata una corrispondenza importante, che ha permesso di eliminare qualsiasi tipo di dubbio. Infatti, le tracce ematiche erano identiche a quelle ritrovate sul tappeto. Poi le ricerche degli inquirenti si sono trasferite nel garage della casa e del sangue è stato scoperto anche sulle manopole di una carriola. A questo punto da parte dei carabinieri di Brescia non c'è stato più alcun dubbio.









Quando i militari sono ritornati a parlare con il 60enne, quest’ultimo ha finalmente dato le informazioni necessarie per far ritrovare il corpo della sfortunata donna. Secondo quanto riferito dagli investigatori, il corpo era sepolto sotto un metro di terra. Per tirarlo fuori i militari, supportati dal medico legale e dai vigili del fuoco ci hanno impiegato due ore “per preservare tracce ed elementi utili per le indagini”.

