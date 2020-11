Nuove regioni rosse e arancioni: la stretta del governo. Cosa cambia e da quando in tutta l’Italia

Toscana e Campania passano in zona rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica con l’aggiornamento delle regioni nelle tre fasce di rischio Covid. Lo affermano fonti del ministero della Salute. I dati sono al momento al vaglio del Comitato tecnico scientifico. Campania e Toscana totalizzano infatti un livello di rischio alto (Rt>1,5) e uno scenario 4.

Il ministro Roberto Speranza firmerà in serata l’ordinanza, in vigore da domenica 15 novembre, che porta l’Emilia-Romagna in zona arancione. La conferma è arrivata dal deputato dem Luca Rizzo Nervo: “Non credo di rompere nessun particolare protocollo formale nell’anticipare che entro sera, attraverso un ordinanza del ministro della Salute Speranza, l’Emilia-Romagna sarà classificata in zona arancione”, con validità da domenica 15. (Continua a leggere dopo la foto)















“Oltre alle misure che sono state condivise e adottate ieri da Bonaccini, Zaia (Veneto), Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) scatteranno altre misure di restrizione, rese necessarie perché l’andamento epidemiologico ha portato a molti ricoveri nei nostri ospedali, nei reparti covid e malati curati in terapia intensiva”, ha detto invece l’assessore regionale Raffaele Donini in diretta Facebook durante il punto sui contagi. (Continua a leggere dopo la foto)















La regione resterà in zona arancione “per due settimane dalla giornata di domenica”, spiega il titolare della Salute a viale Aldo Moro. Passano in area arancione anche Friuli Venezia Giulia e Marche. Fino ad oggi erano sette le regioni arancioni: Puglia, Sicilia, Liguria, Abruzzo, Basilicata, Umbria e Toscana, che dovrebbe ora diventare rossa. (Continua a leggere dopo la foto)









Le regioni rosse ad oggi erano invece Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, più la Provincia di Bolzano. In zona gialla ci sono ancora Sardegna, Molise, Lazio, Veneto e Provincia di Trento.

“Sono positiva anch’io”. Alena Seredova colpita dal Covid: “Ho i sintomi”