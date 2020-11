“La terza ondata di Covid, ecco quando ci sarà”. L’allarme di Pregliasco

Mentre l’Italia è alle prese con la seconda, drammatica, ondata di contagi da Coronavirus, c’è già chi parla di terza ondata. E purtroppo non si tratta di un allarme infondato, visto che a mettere tutti in guardia è il noto virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. Pregliasco, in un’intervista a “Il Giornale”, afferma che in vista del Natale “il rischio è che la politica sia tentata di sdrammatizzare la situazione come successo in estate, per rilanciare l’economia”.

“Questo – aggiunge il virologo – non deve assolutamente succedere. Adesso bisogna organizzarsi per la terza ondata (di Covid-19, ndr), che arriverà a febbraio”. “La misura più estrema” del lockdown nazionale, riflette l’esperto, “sarebbe sicuramente in grado di fermare i contagi. Ma non ce la possiamo permettere”. Sul piano sanitario “sarebbe sicuramente una misura più opportuna dal punto di vista dell’efficacia, ma in questo momento per il nostro Paese sarebbe insostenibile”. (Continua a leggere dopo la foto)















Adesso “l’ideale è aspettare di capire in che modo evolve la situazione – spiega il professor Fabrizio Pregliasco – Bisogna aspettare i risultati delle nuove misure e valutarne i segnali”, ma se la situazione epidemica non migliorerà “bisognerà necessariamente arrivare al lockdown generale. Se non dovessero arrivare risultati in termini di riduzione della curva dei contagi – avverte il virologo – le misure più dure non potranno essere posticipate ulteriormente”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dividere il Paese in tre diverse zone di rischio, secondo Pregliasco “è stato più che altro un compromesso, una mediazione fra i bisogni sanitari e quelli economici e sociali. È stato necessario valutare la sostenibilità del sistema Paese rispetto a un lockdown che avrebbe più efficacia dal punto di vista epidemiologico – ripete – ma che sarebbe difficile da gestire dal punto di vista sociale”. “La situazione non è affatto semplice, ma si cominciano a intravedere segnali positivi” fa sapere Pregliasco. (Continua a leggere dopo la foto)









“Il numero di casi giornalieri rispetto ai tamponi cresce un po’ meno – osserva il virologo – Inoltre stiamo assistendo a una piccola riduzione del Rt, l’indice di contagiosità (del coronavirus Sars-CoV-2, ndr). Adesso è fermo mediamente a 1,7, e questo al momento è un dato positivo”. Comunque “bisogna aspettare ancora, perché il picco di ricoveri dovrebbe arrivare a fine novembre. Se sarà così, forse potremo passare un Natale leggermente più sereno. Un vero primo bilancio, dopo l’ultimo Dpcm, potrà essere fatto solo la prossima settimana”.

