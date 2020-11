“Il Covid ci ha portato via una vera leggenda della musica italiana: addio a Stefano D’Orazio, mitico batterista dei Pooh”. E’ il post pubblicato sul profilo ufficiale di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. A dare per primo l’annuncio della morte dell’artista era stato Bobo Craxi. Poi il post dagli altri componenti dei Pooh: “Stefano ci ha lasciato… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia”.

E tra le lacrime, anche Loretta Goggi in diretta a ‘Tale e Quale Show’ su Rai1: “Una notizia improvvisa, che ci lascia senza parole, costernati. Non sapevo avesse una malattia pregressa ma il Covid ha colpito ancora”. Un dolore sordo che aveva contagiato e colpito tutto, a cominciare dai suoi ex compagni di band che non riescono a darsi pace per quanto successo. Continua dopo la foto















Tra loro anche Francesco Facchinetti che ricorda Stefano D’Orazio attraverso il dolore che sta provando il padre Roby Facchinetti, che con lui ha condiviso una vita artistica nei Pooh e un’altra ancora più intensa lontano dai palcoscenici. “Mio padre sta soffrendo da morire – racconta – è un dolore fortissimo e difficile da sopportare”. Continua dopo la foto















Proprio Roby Facchinetti era stato tra i primi a parlare. “Non possiamo credere che Stefano se ne sia andato, io avevo sentito Stefano qualche ora prima del suo ricovero. Le sue ultime parole erano per la moglie Tiziana: ‘Non riesco a capire dove trovi tutta l’energia per fare tutto questo per me’, aveva detto a Domenica In. “Il dolore è profondo, forte. Stefano era un uomo speciale. Lo amavano tutti. Io ieri non ho voluto parlare con nessuno, sono rimasto solo a piangere, volevo fare solo quello” aveva aggiunto. Continua dopo la foto











“E’ impossibile credere a ciò che è successo a Stefano, non abbiamo potuto far nulla per stargli vicino. Questo virus è bastardo, perché non ti permette di stare accanto ad una persona. L’ho visto l’ultima volta a giugno, in studio. Io stavo preparando uno spettacolo, avrei cantato con lui in maniera virtuale”, aveva poi aggiunto Red Canzian. “Abbiamo riso molto, lo prendevo in giro perché faceva fatica a fare le scale. Abbiamo sempre scherzato sui nostri problemi, era leggero quanto interpretava la sua vita ma era un professionista straordinario, aveva una visione imprenditoriale e puntava sempre in alto. Adesso non mi manca il collega, mi manca la persona. Io nel 2015 sono stato operato al cuore. Quando mi sono svegliato in rianimazione, con mia moglie e i miei figli ad aspettarmi c’era Stefano. Lui non ha potuto avere niente”.

