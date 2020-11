Altre due regioni in zona rossa. La decisione costretta del governo

Emergenza Covid, altre due sono le Regioni che diventano rosse. Restano ancora in fascia gialla solo cinque ovvero Lazio, Veneto, Molise, Trento e Sardegna, ma dagli ultimi dati forniti in seguito al monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute, la situazione continua ad allarmare spingendo a prendere la decisione.

Diventano sette, dunque, le Regioni rosse per alto numero di contagi da Covid e queste sono la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Provincia di Bolzano e la Val d'Aosta, ma non solo, da oggi anche la Campania e la Toscana. Rimangono in fascia arancione le nove, con Emilia-Romagna, Friuli, Marche, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria.















In base all'ultimo Dpcm, la lista verrà presentata al Cts quindi firmata l'ordinanza con i nuovi provvedimenti da parte del ministro alla Salute Roberto Speranza. Questo quanto viene riportato sulle pagine di Repubblica. E a proposito dell'Rt, il Premier Giuseppe Conte ha così affermato in videocollegamento all'evento 'Futura: lavoro, ambiente, innovazione.















"Io confido che oggi l'Rt nazionale – la media della velocità di contagio da Covid – nelle ultime settimane a 1,7… Io credo che già oggi si sia abbassato, questo significherebbe che le misure adottate iniziano a dare i primi effetti". E aggiunge: "Se fosse così, saremmo incoraggiati. Stiamo lavorando con una strategia diversa rispetto a primavera scorsa, quando fu necessario un lockdown nazionale, ora invece abbiamo il dovere di intervenire dove c'è bisogno".









E sui provvedimenti riguardo le regioni aveva annunciato: “La comunicazione del sottoscritto, del ministro Speranza, degli altri ministri e del governo tutto è molto univoca. Oggi ci sarà un aggiornamento dei dati della curva epidemiologica, c’è una cabina di regia all’Iss, oggi ci aspettiamo un aggiornamento sui livelli di rischi delle singole regioni”, per poi sottolineare: “Il ministro Speranza recepirà le indicazioni, non agirà arbitrariamente: il governo non sa quali regioni cambieranno colore, perché il governo applica un metodo scientifico. Ci siamo assunti tutte le responsabilità di questo metodo, diverso da tutti gli altri Paesi europei”.

