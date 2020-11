“Io confido che oggi l’Rt nazionale – la media della velocità di contagio da Covid – nelle ultime settimane a 1,7… Io credo che già oggi si sia abbassato, questo significherebbe che le misure adottate iniziano a dare i primi effetti”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in videocollegamento all’evento ‘Futura: lavoro, ambiente, innovazione’, dialogando con il segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini.

"Se fosse così, saremmo incoraggiati. Stiamo lavorando con una strategia diversa rispetto a primavera scorsa, quando fu necessario un lockdown nazionale, ora invece abbiamo il dovere di intervenire dove c'è bisogno" e di non adottare strette più incisive nelle aree "dove non le meritano, e questo a beneficio di tutti". Su quel che avverrà, "non posso azzardare, non ho la palla di vetro o capacità da indovino, ma ci auguriamo che il plateau, la soglia massima di contagi sia stata raggiunta e ora inizi l'appiattimento".















Durante l'incontro ha anche parlato di un "rafforzamento della medicina territoriale" anche se, dice, "è difficile invertire la rotta". Intanto flirtano le prime misure per il weekend che le varie regioni stanno pensando di adottare per evitare di scivolare in una zona di rischio da moderato a grave con conseguente aumento delle restrizioni.















Ad andare nella direzione di un maggior contrasto agli assembramenti, scrive il Sole24 ore, le ordinanze che di recente Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno emesso per scongiurare un declassamento dalla zona gialla alla arancione o alla rossa. Ma anche sindaci e prefetti: in prima fila Roma e Genova. Vie dello shopping, il lungomare e i parchi contingentati, a Firenze si pensa di chiudere il centro, a Palermo divieto di stazionamento, a Verona nel fine settimana scatteranno il senso unico per i pedoni e a Bari saranno banditi tre giardini e skate park.

















Insomma, la strategia anti assembramenti è condivisa. La stretta nel weekend punta anche a evitare che le persone, complice le giornate di sole che caratterizzano questo novembre, decidano di raggiungere i lungomare. In questi luoghi l’alt del presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini è soltanto a chi fa attività sportiva e motoria, runner e ciclisti. L’invito è a svolgere attività fisica “preferibilmente” in parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, sempre con le distanze di sicurezza. Una formula analoga si rinviene nell’ordinanza del Friuli Venezia Giulia. Osservati speciali spiagge e lidi. La Regione Lazio si appresta a varare un’ordinanza, allo scopo di prevenzione, che vede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi di grandi strutture di 2500 mq, ovvero i maxi store, fatto salvo le rivendite di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie.

