L’Italia e soprattutto la regione Lazio perdono un pezzo importante della loro storia. Ancora una volta a portarsi via un grande personaggio è il coronavirus, che continua dunque a mietere vittime a velocità pazzesca. Nelle scorse ore la città di Ostia ha dovuto dire addio a Giuseppe Ciotoli, conosciuto da tutti come Peppino. La sua attività professionale lo ha fatto finire sempre al centro delle cronache, infatti era uno degli imprenditori più apprezzati e amati. Una grande persona.

L’uomo soffriva già di patologie cardiache ed aveva anche il diabete, poi il Covid-19 gli ha dato purtroppo la mazzata finale. Aveva 83 anni ed è deceduto in un letto dell’ICC Casal Palocco. Il suo papà era Sisto da Ceccano e quando Peppino aveva appena 11 anni arrivò proprio nel lido di Ostia. Ha ereditato dal genitore l’arte della gelateria, infatti era definito il re del gelato. Ha provato a lottare con tutte le sue forze per sconfiggere la malattia, ma è finito in coma prima di spirare. (Continua dopo la foto)















Quando era un bimbo di appena 5 anni era già in grado di aiutare il papà nel caffè latteria ‘Pignotti’ di via Principe Amedeo. Sisto era unito in matrimonio con la signora Vittoria Pizzichelli ed aveva concepito con lei tre figli. Ha avuto prima Liliana, poi appunto Peppino e infine Mario. Ciotoli è stato in grado di imparare i segreti del mestiere e di portare avanti da solo l’attività commerciale. Ma ha anche fatto altro, infatti è stato un costruttore ed esercente del ‘Cinema Sisto’. (Continua dopo la foto)















Successivamente era stato il patron di ‘Cinema Superga’ e in seguito di ‘Cineland’, insieme a Pino Merluzzi, morto un anno fa. ‘Cineland’ è stato un progetto più che vincente. Era infatti dotato di ben 14 sale per un totale di 2.860 posti. Il multiplex situato ad Ostia era anche riuscito a strappare due milioni di biglietti l’anno. Inoltre, era stato anche il presidente dell’Ostiamare, nonché grande amico di Dino Viola della Roma. Da quando sua moglie Rita era morta, il suo umore era cambiato. (Continua dopo la foto)









Lascia in un grande dolore i figli Edoardo e Fiammetta. Ma sono innumerevoli le persone che gli hanno voluto un mondo di bene e che non potranno mai dimenticare la sua figura. Molti lo ricordano anche per una sua frase tipica, quando veniva contattato al telefono: “Vabbè, ma quando te vedo?”. Tutta la città di Ostia è quindi in lutto e perde un uomo meraviglioso e di successo.

