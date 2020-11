Veniva chiamato il “Re delle notti dell’Altro Adriatico“, è stato trovato morto nella propria abitazione a Torre di Mosto (Venezia). Durante gli anni ’90 era una vera e propria star, ed animava le più famose discoteche jesolane. La causa del decesso sembra essere stata un malore improvviso.

Moltissimi colleghi, straziati dal dolore, si sono stretti attorno agli amici e ai famigliari, nel ricordo del grande vocalist.

Domenica pomeriggio, un malore improvviso ha colto il vocalist, non lasciandogli scampo. Per diverso tempo, Alej aveva vissuto a Reggio-Emilia, animando le più famose discoteche della zona. Tra le discoteche jesolane in cui ha lavorato Alessandro Polizzi anche la famosa “Musicò“. Moltissimi colleghi gli hanno dedicato un pensiero d’addio, a partire dall’amico Max Veneziano: “Ci conosciamo fin da piccoli e abbiamo fatto le prime esperienze nel mondo dello spettacolo quando eravamo ancora ragazzi“. Continua dopo la foto















Veneziano, nell’omaggiare il vocalist, deceduto prematuramente all’età di 50 anni, ricorda tutte le belle esperienze vissute insieme. “Abbiamo partecipato a molte trasmissioni nelle televisioni locali. Fu Alex a coinvolgermi. E’ stata un’esperienza bellissima. Poi, ci siamo ritrovati alla discoteca Musicò“. Continua dopo la foto















Poi, il ricordo delle famose notti jesolane, che hanno fatto di Alej uno dei vocalist più richiesti negli anni ’90. “Eravamo i protagonisti delle notti jesolane, io come dj e Alessandro come vocalist. Era una persona vera e solare e tutti gli volevamo bene” – chiosa Veneziano, salutando così il grande collega. I funerali si sono svolti quest’oggi nella chiesa di San Martino Vescovo, a Torre di Mosto. Continua dopo la foto











La causa del decesso sembra essere stata, come detto, un malore improvviso. Moltissimi colleghi, straziati dal dolore, si sono stretti attorno agli amici e ai famigliari, nel ricordo del grande vocalist.

Ti potrebbe interessare: Selvaggia Roma, è ufficiale: dopo il Covid è lei la nuova concorrente del GF Vip