Una bruttissima notizia ha gettato nello sconforto numerose persone, nell’ambito sportivo e non solo. Ad appena 45 anni è infatti venuta a mancare una figura molto importante per amici, clienti e pazienti. Si tratta di Salvatore Solimeno. Quest’ultimo era nato in Campania e più precisamente nel comune di Pompei ed era conosciuto in tutta la regione. La sua attività gli aveva infatti permesso di avere una certa notorietà e la sua morte ha dunque colto tutti di sorpresa. Un lutto inaspettato.

Salvatore era infatti un campione di body building, oltre ad essere un bravissimo istruttore di fitness. Ma svolgeva anche un altro lavoro molto importante, infatti era un affermato biologo nutrizionista. Il suo decesso è sopraggiunto all’interno dell’ospedale ‘Fatebenefratelli’ della città di Napoli. Purtroppo il suo quadro clinico era compromesso a causa di una grave malattia che non gli ha lasciato alcuno scampo. Sui social network sono tantissimi ad averlo salutato un’ultima volta. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto riferito, aveva una gravissima forma di talassemia ed era ricoverato nel nosocomio partenopeo da diversi giorni. Ad aggravare il suo stato clinico ci avrebbe pensato anche il coronavirus, infatti era risultato positivo alla malattia. Questo il messaggio postato su Facebook dalla pagina ‘Culturismo italiano’: “Mi spiace comunicare che Salvatore Solimeno a causa di una brutta talassemia ci ha lasciato. Riposi in pace”. Lo ha ricordato anche l’Ordine nazionale dei biologi. (Continua dopo la foto)















Ecco il commento sul sito ufficiale, pubblicato in queste ore: “Scomparso Salvatore Solimeno, 45enne di Pompei, biologo nutrizionista e atleta di bodybuilding. Secondo quanto riporta la testata Teleclubitalia.it, l’uomo, che soffriva di una patologia congenita, sarebbe morto con sintomi assimilabili al Covid-19”. Ma cordoglio è stato ovviamente espresso anche da tante persone che lo conoscevano ancora meglio. C’è uno scritto di un suo amico che ha emozionato praticamente tutti. (Continua dopo la foto)









Il suo carissimo amico ha riportato: “Quando ti muore un amico che aveva 11 anni meno di te il silenzio che ti cala dentro è destabilizzante. Ciao Salvatore Solimeno. Grande persona, grande atleta, grande amico”. La sua scomparsa ha lasciato dunque un vuoto immenso ed un dolore straziante. Una vita spezzata in modo così prematuro nessuno riesce proprio ad accettarlo.

