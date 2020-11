Covid, la buona notizia da Milano. Col lockdown, Rt si è dimezzato: cosa significa

L’emergenza coronavirus sta ancora tenendo in allarme il governo e le autorità locali, che stanno correndo ai ripari per abbassare quanto più possibile la curva dei contagi. Nonostante non ci siano sempre notizie positive, in queste ore è però stata comunicata una news che sicuramente fa tirare leggermente un sospiro di sollievo. Si tratta di un evento verificatosi in Lombardia e più precisamente nella città di Milano. Sono stati forniti infatti gli ultimi dati sulla situazione sanitaria.

Stando a quanto annunciato dal direttore generale dell'Ats di Milano, Walter Bergamaschi, "l'indice di contagio Rt si è quasi dimezzato". Durante il suo intervento con Sky Tg24, Bergamaschi ha aggiunto che "con il lockdown, l'Rt si sta riducendo di giorno in giorno. Oggi è attorno all'1,25". Si tratta dunque di una novità molto rilevante, visto che fino a poco tempo fa l'indice di trasmissibilità del contagio era a livelli preoccupanti. Meno di un mese fa la situazione era serissima.















Infatti, l'indice Rt a Milano era pari a 2,35 lo scorso 22 ottobre, stesso risultato di Lodi. Ora significa che a Milano una persona può potenzialmente infettare 1,25 persone, a differenza di 2,35 precedenti. Dunque, si iniziano a vedere fattivamente i primi risultati legati alla zona rossa e quindi al lockdown. Bisognerà portare l'indice sotto 1 per essere sicuramente ancora più tranquilli, ma già questi dati hanno fatto piacere alla Lombardia e al direttore generale dell'Ats milanese, Bergamaschi. Intanto, è uscito il bollettino del 12 novembre per quanto riguarda i contagi segnalati in tutta Italia.















Ci sono stati 37.978 contagiati. Altissimo ancora il numero dei morti, che si attesta a 636 unità. Per quanto riguarda i guariti, ce ne sono stati 15.645. Si registrano ulteriori 89 pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre sono +429 i nuovi ricoveri negli altri reparti. I tamponi processati sono stati 234.672 e il tasso di positività è arrivato a quota 16,2%, quindi in rialzo dell'1,6%. Ancora dunque i dati diramati dal ministero della Salute non fanno dormire sonni tranquilli al governo.









Il governo si sta muovendo su tre livelli: nel primo ci saranno le ordinanze governative che domani permetteranno di stabilire i colori delle fasce regionali. Secondo le ultime notizie, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e l’Emilia-Romagna potrebbero entrare a far parte della fascia arancione. Poi il secondo fa riferimento alle ordinanze delle singole regioni e il terzo alle ordinanze dei vari sindaci.

