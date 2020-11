Negozi chiusi la domenica, nei bar solo dalle 15 alle 18. La nuova decisione anti Covid

Una nuova ordinanza concordata tra i presidenti di tre regioni ed il ministro Roberto Speranza fissa le nuove misure in vigore da sabato 14 novembre fino al 3 dicembre. Mascherina indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa. Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con l’aggiunta, nei festivi, dello stop ad ogni attività di vendita, anche gli esercizi di vicinato.

Tutto chiuso ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole. E rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal Dpcm in vigore. Sempre nei negozi e in qualsiasi esercizio di vendita potrà entrare un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni. Niente mercati in area pubblica o privata a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche (perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica e privata sull'applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza).















Saranno dunque Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto ad applicare queste nuove misure. La consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico, mentre dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali, e in posti "regolarmente collocati" (va ricordato che dalle 18 alle 5 di mattina l'attività è sospesa in base all'attuale Dpcm del Governo). La vendita con consegna a domicilio è invece sempre consentita e viene "fortemente raccomandata".















L'attività sportiva e motoria dovrà avvenire preferibilmente nelle aree verdi e periferiche, e comunque non si potrà fare nei centri storici delle città e nelle aree affollate, ad esempio le vie e le piazze centrali o i lungomare, rimanendo sempre distanziati. Spetterà naturalmente ai sindaci fissare ulteriori specifiche limitazioni. Infine, nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado vengono sospese le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato.









L’ordinanza prevede poi che al di là dell’attività di formazione già normata dal Dpcm, tutte le restanti dovranno essere svolte a distanza (esempio: corsi di lingua, di teatro, fotografia). “L’ordinanza – ha spiegato il presidente del Veneto Massimiliano Fedriga – non vuole dare multe, ma regole condivise, che tutti possano rispettare: lo scopo è far diminuire i contagi non quello di evitare il passaggio di fascia di rischio gialla”.

