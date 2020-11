Covid, choc al pronto soccorso: paziente trovato morto in bagno. Poi la vergogna

Sono giorni, settimane difficili per il sistema sanitario italiano che si sta avvicinando pericolosamente al limite per quanto riguarda la capienza dei posti letto soprattutto nelle terapie intensive. Medici ed infermieri sono costretti a turni massacranti e, a differenza della prima ondata quando si preannunciava un’estate più ‘tranquilla’ adesso non si intravede la luce alla fine del tunnel. Ecco perché negli ospedali la situazione è sempre più difficile.

Si registrano così situazioni al limite del collasso, con pazienti che devono attendere il loro turno disposti su lettini di emergenza. E purtroppo si deve assistere anche a casi malasanità. Due giorni fa la notizia della donna di 68 anni morta nel barese dopo aver atteso invano un'ambulanza che ha impiegato oltre 50 minuti ad arrivare. Oggi, invece, la notizia che arriva da Napoli, ospedale Cardarelli.















A Napoli, ospedale Cardarelli, un uomo è stato ritrovato privo di vita nel bagno del pronto soccorso Area Sospetti. A ritrovare il corpo il personale sanitario che si era allarmato per l'eccessiva permanenza in bagno dell'uomo. Al momento non si conosce la causa della morte, ma si sa che l'uomo era in terapia con probabile infezione da Covid-19. Intanto la direzione sanitaria ha avviato un'indagine interna per comprendere come ciò sia potuto avvenire.















Oltre allo choc per la morte dell'uomo avvenuta nel bagno del pronto soccorso si deve registrare un fatto deprecabile. Pochi minuti dopo il decesso, infatti, in rete ha iniziato a girare un video in cui si vede il corpo della vittima riverso nel bagno con il commento di chi ha girato le immagini con un telefonino. "È deprecabile – fa sapere il direttore generale dell'ospedale Cardarelli, Giuseppe Longo – che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell'opinione pubblica".









E così, oltre all’indagine per risalire alle esatte cause della morte, ne è stata avviata un’altra per capire chi sia stato a girare e diffondere il video. E ciò sia per evitare allarmismo nella popolazione, sia per “il rispetto dovuto alla sofferenza della famiglia”. Non è la prima volta, purtroppo, che l’ospedale napoletano si ritrova al centro di un caso di malasanità. Tanto che la stessa direzione generale aveva sostenuto il docu-web “In prima linea” in cui si evidenziava il lavoro tra mille difficoltà dei medici e degli infermieri nonostante i casi di ‘barellopoli’ e reparti sportchi.

