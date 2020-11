Altre 5 regioni a rischio zona rossa. La situazione non è sotto controllo, il governo preme

In arrivo le nuove zone arancioni. È appena stata firmata l’ordinanza che ha visto fare click da zona arancione a zona rossa ad altre 5 regioni, il panorama però non è affatto stabile e in Italia le cose potrebbero cambiare ancora e ancora. Nel mirino della zona rossa Puglia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, misure più restrittive sembrano attenderle.

Tutto ciò che riguarda lo stabilire la criticità di una Regione arriva dall'Iss. L'Istituto Superiore della Sanità ha segnalato cinque regioni in soglia 4, dunque nella soglia di massima allerta, anche se al momento pare non siano stati presi provvedimenti in merito. "Sulla base dell'ultimo monitoraggio – ha spiegato Brusaferro nel corso della conferenza – ci sono 4 regioni che vanno verso il rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive".





























Le 5 regioni che dall'analisi dell'Iss hanno ottenuto una valutazione della probabilità di diffusione "moderata", nonostante siano collocate in uno scenario di tipo 4 sono: Puglia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al momento si è parla solo di una segnalazione, difatti dopo la firma del provvedimento da parte del Ministro Speranza per le 5 regioni non è cambiato niente. Dunque ad oggi nelle aree permangono le norme anti-Covid più miti, anche se c'è bisogno di prendere atto del fatto che la situazione, come già detto prima, potrebbero anche modificasi prima del prossimo report ufficiale.









Nel frattempo Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana ed Umbria sono passate in zona arancione, mentre la Provincia autonoma di Bolzano in zona rossa. Per le zone arancioni restano invariate le precedenti limitazioni. Ad esse si aggiungono quelle più sentite dagli italiani, le precauzioni di spostamento dal proprio Comune o dalla propria Regione se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Inoltre bar e ristoranti restano chiusi h24 con la sola possibilità dell’asporto.

