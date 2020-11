Aurora non ce l’ha fatta. Strage di famiglia a Carignano, dopo la mamma e il gemellino è morta anche lei

È stata una vera e propria strage quella di Carignano, vicino Torino. Un uomo di 40 anni, Alberto Accastello, ha dapprima sparato alla moglie, poi ai figli gemelli di due anni, quindi si è suicidato. L’omicidio suicidio è avvenuto in una villetta nella frazione di frazione Ceretto. L’uomo ha anche sparato al cane. Accastello ha ucciso la moglie, Barbara Gargano di 38 anni e inizialmente anche uno dei due gemelli, Alessandro.

L'altra bimba, Aurora, era ricoverata in gravissime condizioni e si trovava all'interno del reparto di rianimazione in condizioni sono critiche. Il proiettile le ha causato un grave trauma cranico. Per lei sono stati giorni di lotta tra la vita e la morta dopo la furia omicida del padre che ha annunciato la strage in una telefonata a suo fratello: "A breve non ci sarò più", ha detto.















Tuttavia neanche la piccola Aurora è riuscita a sopravvivere: è morta all'ospedale Regina Margherita di Torino. Le condizioni della piccola erano apparse gravi fin da subito. Fin da quando sono arrivati i carabinieri nella villetta allertati dal fratello di Alberto Accastello, sconvolto dopo la telefonata macabra che annunciava la strage. Pare che alla base della mattanza ci sia stata la volontà da parte di Barbara Gargano di separarsi dal marito. Sognava una vita lontana da carignano e il padre la stava aiutando a trovare una nuova sistemazione. Secondo le prime informazioni, sembra che da qualche tempo ormai la coppia non andasse d'accordo e che le liti fossero frequenti. Alberto e Barbara si erano sposati nel 2015.















Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe sparato quando moglie e figli dormivano. Tre spari per moglie e figli. Un quarto per il cane. Con il quinto si sarebbe tolto la vita. Come riportato su Il Corriere della Sera, la pistola ritrovata nell'abitazione era legalmente detenuta.Quando i carabinieri hanno sfondato la porta, l'uomo era ancora vivo. È morto prima del trasporto in ospedale.









Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe sparato cinque colpi mentre moglie e figli dormivano. Tre spari per moglie e figli. Un quarto per il cane. Con il quinto si sarebbe tolto la vita. L’autopsia sul corpo del piccolo Alessandro ha rivelato che il bambino è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco esploso mentre dormiva. L’esame è stato eseguito presso l’ospedale Amedeo di Savoia dal medico legale Roberto Testi.

