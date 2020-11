Gli ospedali italiani “sono ormai vicini al collasso a causa di due fattori concomitanti: carenza di personale sanitario e mancanza dei posti letto, a fronte dell’abnorme afflusso di malati per la rapida e vertiginosa diffusione dell’infezione virale”. Lo segnalano in una lettera aperta le società scientifiche degli internisti, Fadoi e Simi, dei geriatri, Sigg e Sigot, e l’associazione degli infermieri di Medicina interna, Animo, denunciando la “drammatica situazione ospedaliera” dovuta alla pandemia da Covid-19.

“E’ corretto e logico monitorare la crescente saturazione dei posti letto nelle terapie intensive – scrivono i presidenti delle società – ma in tante regioni i tassi di occupazione dei reparti di Area medica sono ormai superiori al 100%, considerando anche la presenza dei malati non Covid che continuiamo ad assistere, ma le cui possibilità di accesso agli ospedali si stanno riducendo. Una conseguenza probabile, se non certa – avvertono – sarà l’incapacità di garantire gli standard qualitativi per le cure a tutti i malati cronici e ai malati acuti non Covid, oltre a ulteriori criticità e ritardi nel campo della prevenzione”. Continua dopo la foto















“La situazione sanitaria è drammatica – ripetono gli specialisti – e noi medici e infermieri di Area medica, sia nei nostri reparti sia in altri reparti ultra-specialistici rapidamente riconvertiti in Unità Covid, ci prendiamo cura di oltre il 70% dei malati Covid ricoverati in ospedale, garantendo tutte le cure, compresa l’ossigenoterapia e la ventilazione non invasiva, cercando di strappare il paziente all’intubazione o alla morte”. Per questo “sentiamo il dovere di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla reale situazione che viviamo ogni giorno negli ospedali”. Continua dopo la foto















Drammatici i numeri di oggi, 11 novembre. Sono 32.961 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo i dati resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 630 morti, mai così tanti da aprile, che portano il totale a 42.953 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Continua dopo la foto











Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 225.640 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.081, con un incremento di 110 unità. A quasi 11 mesi dall’inizio dell’emergenza, l’Italia supera il milione di casi Covid 19. I contagiati totali, compresi guariti e vittime, sono 1.028.424.

Ti potrebbe interessare: “Abbiamo fatto l’amore”. Sirius, bomba a UeD prima di andarsene