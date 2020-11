“Rischio chimico”. Prodotto alimentare ritirato dai supermercati. Marca e lotto link

Ritirato dal mercato un altro prodotto alimentare. Con una nota ufficiale diffusa sul sito web, lo comunica il Ministero della Salute. Dopo il lotto del Mix Salatini San Carlo, dove era stata riscontrata una forma di contaminazione chimica nei semi di sesamo utilizzati per la preparazione degli snack, anche la paprika dolce in polvere commercializzata da Droghe Palma Production srls con sede a Marcon viene ritirata dal mercato. Ecco il motivo.

In seguito a una segnalazione, sono scattati i controlli chimici da parte della stessa azienda che commercializza il prodotto su scala nazionale. In seguito ai risultati delle analisi è scattata la rapida sospensione e/o il ritiro dalla vendita di alcuni lotti specifici. Nello specifico l’azienda ha chiesto espressamente di ricevere comunicazioni da parte delle attività commerciali che abbiano esaurito i lotti. (Continua a leggere dopo la foto).















In più la Droghe Palma ha esortato chiunque abbia acquistato Paprika dolce in polvere a non utilizzarla e restituirla presso il punto vendita d’acquisto. Il prodotto è venduto sotto forma di bustine dal peso di 30 grammi, ripartite in scatole da 25 pezzi. Il lotto è segnato con il numero identificativo J20053 con scadenza il 28/09/2024, con ragione sociale dell’OSA corrispondente alla società produttrice Droghe Palma Production Srls Unipersonale. (Continua a leggere dopo la foto).















Causa del ritiro, secondo quanto comunicato dal produttore stesso, sarebbe il superamento dei limiti di ocratossina. Presente nei cereali, nel caffè e nel vino, la sostanza, se oltre le dosi stabilite, può risultare anche immunotossica, cancerogena e genotossica. Ma non solo. (Continua a leggere dopo le foto).









Se presente ad alte concentrazioni può causare comparsa di epatiti, enteriti e necrosi del tessuto linfatico. L’ocratossina A inibisce anche la sintesi proteica, soprattutto nelle cellule renali, con effetti immunosoppressivi. Risulta sempre più urgente e necessario aumentare i controlli sui prodotti per garantire la sicurezza sulla salute collettiva.

