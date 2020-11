“Così ha ucciso il figlio di 2 anni”. Strage di famiglia a Carignano, l’autopsia conferma: com’è morto Alessandro

Omicidio-suicidio di Carignano, le analisi dell’autopsia sul corpo del piccolo Alessandro confermano tutto. La vicenda ha colpito l’attenzione mediatica per diverso tempo. Tanti i quesiti rimasti in sospeso in merito all’uccisione di Barbara Gargano e dei due gemelli di 2 anni, rispettivamente moglie e figli di Alberto Accastello. Come è stato reso noto, l’uomo avrebbe ucciso i suoi cari per poi suicidarsi.

Una vera e propria mattanza quella messa in azione dall'operaio di 40 anni Alberto Accastello presso la propria abitazione di frazione Ceretto. Le vittime sono state Barbara Gargano, 38 anni, moglie dell'operaio e i loro due figli. L'uomo avrebbe sparato anche al cane. Avrebbe telefonato al fratello per comunicare con parole incisive e drammatiche "A breve non ci sarò più".















Come si legge sull'Ansa, dalle ricostruzioni dei carabinieri è emerso che la moglie voleva la separazione. Liti frequenti, dunque, tra Alberto e Barbara, sposati nel 2015 per diventare poi genitori di una coppia di gemelli. In seguito alla strage. Aurora ha riportato un trauma cranico, mentre Alessandro è deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Regina Margherita di Torino.















Quando i carabinieri hanno sfondato la porta, l'uomo era ancora vivo. È morto prima del trasporto in ospedale. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe sparato quando moglie e figli dormivano. Tre spari per moglie e figli. Un quarto per il cane. Con il quinto si sarebbe tolto la vita. Come riportato su Il Corriere della Sera, la pistola ritrovata nell'abitazione era legalmente detenuta.









Solo l’autopsia avrebbe potuto dare conferma sull’uccisione del piccolo Alessandro. E infatti le analisi hanno fatto emergere che il piccolo di 2 anni è stato un colpo di arma da fuoco esploso mentre dormiva. L’autopsia sul corpo del bambino è stata eseguita presso l’ospedale Amedeo di Savoia dal medico legale Roberto Testi. Per quanto riguarda Aurora, la bambina rimane molto grave, con un danno irreversibile alla testa non operabile. Ancora in coma, al momento, rimane ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘Regina Margherita’.

