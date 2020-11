Lockdown leggero ma totale entro il 15 novembre. Il piano del governo: stretta in tutta Italia

Giuseppe Conte sta prendendo tempo, così come si evince tra le righe del Corriere. I numeri dell’epidemia, nonostante il lockdown da scongiurare, stanno impressionando ancora di più, costringendo dunque Palazzo Chigi a porsi delle domande. La più gettonata pare essere su come impedire gli assembramenti che consentono al virus di continuare a correre. La risposta pare risieda in un lockdown leggero.

Conte ha deciso di rimanere irremovibile: "Non possiamo smontare il criterio scientifico che abbiamo costruito con l'ultimo Dpcm. Da qui a domenica capiremo se la curva va in una direzione o nell'altra". A questo punto si dirama al governo l'idea di un lockdown leggero, per tenere la curva sotto controllo senza smentire l'ultimo Dpcm.





























Un lockdown “leggero” permetterebbe alle fabbriche e alle professioni di non arrestarsi, ma andrebbe ad agire su bar e ristoranti su quasi tutto il territorio nazionale, limitando il più possibile gli esercizi commerciali. Oltre alla chiusura di alcuni tipi di negozi, anche uno stop degli stessi nel weekend, come già avvenuto per i centri commerciali. Via libera solo ad alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai. La data da cerchiare rosso sul calendario resta il 15 novembre. In discussione anche le poche scuole rimaste aperte e ogni tipo di occasione in cui un assembramento risulti inevitabile. “Lockdown leggero” sia. (Continua dopo le foto)









“Entro novembre va messo in sicurezza tutto — ha avvertito il ministro Boccia in una delle tante call —. Ogni intervento necessario deve essere fatto su scala territoriale”. Mentre il presidente dell’Iss Brusaferro, ha lanciato l’allarme sulle zone gialle, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Campania, quattro regioni in cui è “opportuno che siano anticipate le misure più restrittive”. Per tutta la giornata Speranza e Boccia hanno incalzato Bonaccini, Fedriga, Zaia e De Luca, per convincerli a far scattare oggi stesso chiusure rigide. E i governatori hanno capito il messaggio: “Con un indice Rt sopra 1,5 basta un niente e ci si ritrova in zona rossa”. Fonte Il Corriere.

