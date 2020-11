“A breve non ci sarò più”. Prima di sparare ai familiari, Alberto Accastello ha telefonato al fratello che vive a Racconigi, in provincia di Cuneo. Ed è stato proprio il fratello ad avvertire i carabinieri che giunti sul posto, dopo aver sfondato la porta della villetta, hanno trovato senza vita la moglie, cassiera in un supermercato della zona, e i due bimbi.

La donna è stata trovata cadavere dai carabinieri che, allertati dai vicini, hanno sfondato la porta, mentre i 2 figli, due gemellini, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale in gravissime condizioni: uno dei due è deceduto poco dopo. L’uomo nonostante l’assistenza medica del 118 è morto dopo poco. Come si legge sull’Ansa, dalle ricostruzioni dei carabinieri è emerso che la moglie voleva la separazione. E potrebbe esere proprio questo il motivo dell’omicidio. Continua dopo la foto















Secondo le prime informazioni, sembra che da qualche tempo ormai la coppia non andasse d’accordo e che le liti fossero frequenti. Alberto e Barbara si erano sposati nel 2015 e da poco si erano trasferiti nella villetta appena ultimata, dopo aver vissuto per diverso tempo insieme al padre e allo zio dell’omicida. La moglie di Alberto è morta in casa: uno dei gemelli – Alessandro – è deceduto dopo essere stato trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino. Continua dopo la foto















La piccola A., due anni, unica sopravvissuta alla strage di Carignano versa in condizioni gravissime e presenta danni cerebrali irreversibili. È quanto apprende Fanpage sulle condizioni della piccola che il padre, Alberto Accastello, ha tentato di uccidere a colpi di pistola insieme alla madre e al fratellino gemello. Per Barbara Gargano, 39 anni e Alessandro, non c’è stato niente da fare mentre la piccola A. è stata ricoverata in rianimazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino, dove si trova tuttora in condizioni definite dai medici ‘disperate’. Continua dopo la foto











Anche i vicini hanno sentito gli spari all’alba di lunedì mattina e hanno immediatamente chiamato i carabinieri che hanno dovuto sfondare la porta per entrare. Come si legge sul Corriere della Sera, la pistola ritrovata nell’abitazione era legalmente detenuta e adesso gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un’arma usata anche per ammazzare il cane. Quando i carabinieri hanno sfondato la porta, l’uomo era ancora vivo. È morto prima del trasporto in ospedale.

