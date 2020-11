È uno scenario in costante evoluzione quello legato al coronavirus e alle conseguenti misure da adottare. Ed è un’evoluzione in peggio, purtroppo, con la curva dei contagi che non accenna ad attenuarsi. Con 35mila nuovi casi e 580 morti si tocca un nuovo record e per ben quattro regioni i provvedimenti presi con l’ultimo Dpcm dovranno essere aggiornati. Tradotto, servono nuove misure ancora più restrittive oppure il virus avrà la meglio ed il sistema sanitario andrà verso il collasso.

In particolare per l’Istituto Superiore di Sanità l’Emilia Romagna, la Campania, il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, come riporta l’Ansa, presentano dati preoccupanti che portano le regioni considerate ad entrare nello scenario 4. In questo caso parliamo di una situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo ed un’alta probabilità di progressione. (Continua a leggere dopo la foto)















Nell’ultima conferenza stampa il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, parlando dell’andamento della pandemia da Covid-19, ha affermato che l’Italia è un Paese a scenario 3. In questo caso parliamo di un RT, ovvero tasso di contagiosità, sopra 1,5. “Siamo a un Rt di 1.7, con un intervallo di confidenza di 1.5” le parole di Brusaferro che ha aggiunto che l’RT “ha mostrato un rallentamento nella sua crescita ma per ridurre i casi dobbiamo portare l’Rt sotto 1”. Al momento tutte le regioni sono sopra Rt 1, in alcuni casi a 2. (Continua a leggere dopo la foto)















Le difficoltà in cui versa il Paese sono evidenti anche per la caratterizzazione dei contagi. Sempre il presidente Brusaferro ha, infatti, dichiarato che “la metà dei contagi non è riconducibile a focolai” e ancora “la famiglia è il luogo dove in questo momento è facile il propagarsi del virus”. Ciò porta a due conseguenze inevitabili: la difficoltà di tracciamento ed individuazione dei contagi e la quasi impossibilità di evitare il contagio all’interno di una stessa famiglia. A meno di isolare gli individui anche tra familiari, cosa pressoché impossibile. (Continua a leggere dopo la foto)









In particolare sulla Campania Brusaferro ha delineato un quadro ancora da definire: “Riteniamo validi i dati della Campania, ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso”. Per quanto riguarda i ricoveri in alcune regioni è già stata superata la soglia critica relativamente ai posti letto di terapia intensiva occupati. Se continua così entro un mese si potrebbe arrivare alla saturazione delle terapie intensive in tutta Italia.

