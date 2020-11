“Giorni durissimi”. Covid, dall’ospedale il giornalista Rai: “Non abbassate la guardia”

L’indice Rt sta crescendo più lentamente. Quasi tutte le Regioni sono a rischio alto o moderato. Violare le regole, individualmente e socialmente, comporta la difficoltà di modellare la curva e la necessità di adottare provvedimenti più restrittivi a livello sociale”. Lo ha sintetizzato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia in relazione all’emergenza coronavirus.

“Ci troviamo oggi in una fase di mitigazione, ovvero una situazione in cui sono necessarie misure sociali per rallentare i contatti tra le persone e, quindi, la diffusione del virus” Sars-CoV-2. “In tutto il paese la crescita” del contagio “è molto significativa. La battaglia per interrompere la circolazione del virus e riportare i numeri ad una dimensione sostenibile per i nostri servizi sanitari passa soprattutto attraverso le scelte e i comportamenti quotidiani di ognuno di noi”, afferma. Continua dopo la foto















Una lotta durissima che sta sperimentando sulla sua pelle il giornalista della Rai Alberto Orsini, 37 anni, colpito dal coronavirus che gli ha causato una seria polmonite. “Ho concluso i cinque giorni di terapia antivirale, sono da 24 ore senza ossigeno di sostegno e spero che le cose possano migliorare. E’ una malattia molto difficile, da non sottovalutare, bisogna comportarsi responsabilmente prendendo ogni precauzione e rispettando le norme”. Continua dopo la foto















Da otto giorni ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive dell’ospedale dell’Aquila e dopo che “i primi sono stati duri”, parla all’Ansa con un tono di voce decisamente più forte e rassicurante. Le sue condizioni dopo una fase decisamente difficile sono. “Bisogna stare attenti anche alle cene tra amici stretti e in famiglia perché lì si abbassano le difese sentendosi a casa tra fidati”, ammonisce ancora. Continua dopo la foto











Ieri, riporta il Messaggero, Alberto Orsini ha trovato la forza di confezionare, dal suo letto di ospedale, un servizio trasmesso dal Tg Rai Abruzzo nel quale ha intervistato il primario. Il calvario di Orsini è cominciato 15 giorni fa con i primi sintomi, poi dopo 7 giorni di isolamento a casa c’è stato il tampone che ha rivelato la positività con la situazione che si è aggravata tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale.

Ti potrebbe interessare: “Io in camerino con lui…”. Tina Cipollari, clima ‘rovente’ a Uomini e Donne. E lei non regge