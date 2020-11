Maria, morta tra le braccia della figlia: hanno atteso l’ambulanza per 50 minuti

“Mia mamma è morta tra le mie braccia dopo aver atteso 50 minuti un’autombulanza. Adesso voglio giustizia”. L’urlo di dolore è quello di Anna, la figlia di Maria Grazia Gentili, 69 anni, la donna morta in piazza Noci (provincia di Bari) in attesa di una autombulanza che è arrivata in ritardo. La signora si è sentita male dopo aver fatto la spesa con il marito e si era recata in piazza per fare una passeggiata. Poi all’improvviso un malore e la richiesta dei soccorsi.

Alla fine la donna muore d’infarto perché non ci sono ambulanze disponibili. Accade anche questo durante l’emergenza Covid. E Maria Grazia ha pagato il prezzo maggiore. Anna racconta quello che è accaduto alla mamma a quotidiano torinese: “Le linee erano sempre occupate oppure non rispondeva nessuno. All’ennesima chiamata, il 118 ha risposto che non c’erano mezzi disponibili. E intanto mia mamma era sempre più pallida”. La donna è morta su una panchina del centro di Noci: “Non è stato un infarto fulminante, il sistema sanitario ha fallito – ha proseguito Anna -. Si è concentrati sul Covid, ma si muore anche di altro”. Il più vicino pronto soccorso è distante 8 km rispetto alla cittadina di Noci, ma si sta riconvertendo in ospedale per positivi. “Ci hanno chiuso quel poco che avevamo e dove potevo portarla”. (Continua dopo la foto)















Anna racconta in modo dettagliato quei minuti interminabili: “Mio fratello mi ha chiamata dicendo che mio padre urlava e chiedeva aiuto. Al mio arrivo, mia madre ripeteva che aveva freddo. L’ho fatta sdraiare e siamo rimaste così 40 minuti ad aspettare i soccorsi. A un certo punto la voce è diventata più affaticata, la stavo perdendo. Fino a quell’ultimo respiro”. (Continua dopo la foto)















Nel frattempo la gente – che si era radunata in piazza per provare ad aiutare Anna e sua mamma – ha iniziato a chiedersi dove fossero i soccorritori: “Sono arrivati dopo 50 minuti e senza un medico”. Per quasi un’ora, tre infermieri hanno provato a rianimarla ma non c’era più nulla da fare. “Hanno dato il massimo – spiega Anna – Erano amareggiati, hanno spiegato che non ci sono mezzi né personale sufficiente. Persino la dottoressa del 118, quando è arrivata, mi ha detto che questa è una sconfitta anche per loro”. (Continua dopo la foto)









Il sindaco di Noci, Domenico Nisi, è stato il primo a denunciare l’accaduto. “Questa morte – ha commentato Domenico Nisi a La Stampa – è uno schiaffo in faccia a tutti. E non è un problema solo pugliese perché dappertutto vediamo file di ambulanze per il Covid”.

“Ecco perché l’ha fatto”. Uccide moglie, figli e cane, poi se stesso. Strage di Carignano, i motivi della sua follia