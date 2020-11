Lockdown totale? C’è una data precisa nelle carte del governo. Italia tutta zona rossa: “Costretti a farlo”

La notizia arriva direttamente da DagoSpia, e si è diffusa in men che non si dica alla velocità della luce: il lockdown si avvicina e noi possiamo fare ben poco per evitarlo. Il magazine esordisce con: “Preparatevi al lockdown. Se entro il 15 novembre la curva epidemiologica non avrà invertito la rotta, l’ipotesi più probabile è far entrare tutte le regioni in ‘zona rossa’”.

E poi prosegue: "In questo caso sarà indispensabile rivedere la lista dei negozi che possono rimanere aperti durante la giornata. Per farlo sarà necessario un nuovo Dpcm. Ma non basta il dato sui contagi, c'è quello sulla saturazione degli ospedali. Il doppio tampone altera i dati: il tasso di positività sarebbe intorno al 20%".















Proprio durante la giornata di oggi, la Regione di De Luca potrebbe vestirsi di rosso, così come riportato dalla Guerzoni sul Corriere. "La situazione epidemiologica continua a peggiorare nel nostro paese e si registra un indice rt pari a 1,72. Mentre dal Messaggero si apprende: "Sembra esserci una sorta di rivalsa: la politica ha avuto dei mesi per preparare la lotta alla nuova emergenza e non ha fatto niente e quindi ora, anche a dispetto delle regole, liberi tutti! L'italiano, di fronte al carosello delle opposte opinioni di professori spesso tuttologi e improvvisati, ha maturato uno scetticismo eccessivo. È stanco di loro ed è stanco di tutto".























Il presidente abruzzese ha affermato: “Gli effetti del provvedimento che il ministro di appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì”. Alcune fonti governative hanno confermato la notizia all’agenzia di stampa giornalistica Ansa: “Il ministro della Salute Speranza firmerà in serata un’ordinanza che, sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia, prevede il passaggio in zona arancione di 5 regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbra dall’11 novembre”. (Continua dopo le foto)

Queste le reazioni dei vari governatori interessati dal provvedimento: all’Adnkronos il numero uno della Basilicata Vito Bardi ha dichiarato che “il passaggio della Basilicata in zona arancione era inevitabile visto l’aumento dei contagi, e ciò ci permetterà di avere un controllo maggiore della situazione. Immagino che potremo avere maggiori restrizioni pur restando in zona arancione. A far salire il numero dei contagi, la situazione nelle case di cura e nelle scuole elementari e medie. Stiamo pensando infatti a incrementare la didattica a distanza”.

