Novità per quanto riguarda la suddivisione delle regioni italiane in base al rischio per affrontare l’emergenza coronavirus. L’anticipazione delle decisioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, è stata fatta dal governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio: “Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo insieme ad altre quattro regioni, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana nella zona arancione”. E poi ha aggiunto altro.

Infatti, il presidente abruzzese ha affermato ancora: “Gli effetti del provvedimento che il ministro di appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì”. Alcune fonti governative hanno confermato la notizia all’agenzia di stampa giornalistica Ansa: “Il ministro della Salute Speranza firmerà in serata un’ordinanza che, sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia, prevede il passaggio in zona arancione di 5 regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbra dall’11 novembre”. (Continua dopo la foto)















Speranza apporrà la sua firma anche per istituire la zona rossa nella provincia di Bolzano. Per quanto concerne la Campania, una decisione finale dovrebbe essere assunta domani. Ricordiamo che nelle nuove zone arancioni saranno chiusi tutto il giorno i servizi di ristorazione, mentre le scuole superiori andranno in didattica a distanza. Non sono consentiti gli spostamenti fuori regione, mentre c’è l’ok a quelli interregionali, ma solo dentro il proprio comune di residenza o domicilio. (Continua dopo la foto)















Queste le reazioni dei vari governatori interessati dal provvedimento: all’Adnkronos il numero uno della Basilicata Vito Bardi ha dichiarato che “il passaggio della Basilicata in zona arancione era inevitabile visto l’aumento dei contagi, e ciò ci permetterà di avere un controllo maggiore della situazione. Immagino che potremo avere maggiori restrizioni pur restando in zona arancione. A far salire il numero dei contagi, la situazione nelle case di cura e nelle scuole elementari e medie. Stiamo pensando infatti a incrementare la didattica a distanza”. (Continua dopo la foto)









Giovanni Toti della Liguria ha affermato: “La Liguria da mercoledì 11 novembre diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni. Me lo ha appena comunicato il ministro Speranza”. La governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei: “Spostamento Umbria in zona arancione? Ne prendiamo atto. E’ chiaro che questo avrà ripercussioni su bar, ristoranti e su tutte quelle attività che hanno già avuto danni importanti finora”.

“Multa salatissima, non è giusto”. Due fidanzati si baciano in strada, ma arrivano i vigili (per il Covid): la cifra indigna tutti