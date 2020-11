Mamma 21enne muore per Covid. Lascia bimbo di 13 mesi. “Virus uccide a qualsiasi età”

Si chiamava Chiara Cringolo ed era una mamma di un bimbo di un anno: è morta all’ospedale le Molinette di Torino per le complicazioni del Coronavirus. Aveva 21 anni. A dare la triste notizia è stato Oscarino Ferrero, sindaco Romano Canavese, il paese in cui abitava la ragazza: “Purtroppo – commenta – questa morte testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia di popolazione, ma può coinvolgere ciascuno di noi a qualsiasi età”.

Chiara soffriva di polmonite bilaterale che le era stata diagnosticata lo scorso 21 ottobre. La ragazza aveva iniziato ad accusare tosse e sintomi influenzali. Era stata portata in terapia intensiva alle Molinette e in un primo momento Chiara sembrava migliorare. Poi venerdì scorso il quadro clinico si è aggravato e la situazione è iniziata a precipitare fino alla morte della ragazza. (Continua dopo la foto)















Il sindaco lo ha comunicato con una nota dal Comune spiegando che “questa settimana inizia con una notizia molto brutta, che ci lascia attoniti e ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da vicino e con grande dolore”. (Continua dopo la foto)















Nel paese di Romano Canavese i positivi sono 30 “fra cui un’altra persona ricoverata in terapia intensiva. Vi invito tutti a rimanere attenti e responsabili – continua il sindaco – e a non farvi sopraffare dal dolore e dalla paura, ma a reagire con forza e determinazione, rispettando le indicazioni sanitarie di sicurezza e le disposizioni che ci vengono imposte per la salvaguardia della nostra salute. Riusciremo certamente a uscire da questo frangente più forti e responsabili”. (Continua dopo la foto)









La storia della 21enne di Romano Canavese è una delle tante legate al Coronavirus. Come quella di Antonella Patrone, infermiera 57enne all’ospedale Cardarelli di Napoli, infettatasi una settimana fa e che è stata uccisa dal virus dopo alcuni giorni di ricovero. Come racconta Repubblica nelle pagine napoletane, Antonella potrebbe essere stata infettata dopo un contagio che aveva coinvolto il figlio. Quando sono arrivati i primi sintomi gravi è stata ricoverata prima nella struttura Covid 3, poi al Covid 1: le sue condizioni si sono però aggravate velocemente. In pochi giorni ha perso la vita dopo essere finita in rianimazione.

