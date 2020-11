“Multa salatissima, non è giusto”. Due fidanzati si baciano in strada, ma arrivano i vigili (per il Covid): la cifra indigna tutti

Forte dei Marmi, la multa salata per la coppia di fidanzati fa notizia. L’emergenza sanitaria in corso e le misure restrittive non rendono la vita facile a nessuno. La vicenda in questione vede come protagonisti due giovani “colpevoli di baciarsi in un luogo isolato”. E scatta subito la multa salatissima. Nel frattempo il web impazzisce e sul profilo Radio Savana viene pubblicato il video del duro sfogo.

La notizia è stata riportata su La Nazione mentre su Radio Savana su Twitter si fa cenno a un “imponente blitz di 4 agenti”. Come sono andate le cose? La Polizia Locale ha avvicinato i due giovani e un amico, intento a fumare una sigaretta a distanza di sicurezza ed è scattata la multa. Ben 300 euro a testa. Il bacio stava avvenendo sul pontile. (Continua a leggere dopo la foto).















Ovviamente per baciarsi, i due fidanzatini di Prato hanno abbassato la mascherina. La coppia è stata letteralmente colta in flagrante e il caso ha voluto che poco distanti da loro ci fossero le telecamere della tv locale che hanno immortalato il bacio e l’intervento della Polizia Locale. Sulla testata giornalistica viene spiegato che la pattuglia dei vigili era di servizio proprio nella zona del pontile. (Continua a leggere dopo la foto).















Duro lo sfogo dei ragazzi “colpevoli di baciarsi” e la confusione del momento è stata tale da attirare anche l’attenzione dei passanti riuniti intorno per comprendere con esattezza cosa fosse accaduto. Ancora una volta le telecamere di Italia 7 per “Domenica Bestiale” hanno ripreso tutto. Non poteva che prendere parola in merito anche il sindaco Bruno Murzi. (Continua a leggere dopo le foto).









Applausi ironici hanno accompagnato l’uscita di scena degli agenti che avevano da poco multato i ragazzi, mentre il primo cittadino si è espresso affermando senza esitazione: “Le mascherine vanno indossate. La gente deve capire che siamo in un momento difficile”.

“Efficace al 90%”. Coronavirus, svolta nella corsa al vaccino. Burioni: “È la volta buona”