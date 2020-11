Tragedia in montagna, precipita durante una scalata: Federica muore a 32 anni

Tragedia ad alta quota. Accade sulle montagne del Trentino dove perde la vita Federica Marcolla, medico di base di 32 anni. La donna era impegnata in una scalata sulla parete rocciosa insieme al compagno.

Da una prima ricognizione del letale incidente, i carabinieri hanno evidenziato che tra le possibili cause ci sarebbe un mancato aggancio di un moschettone. La donna è caduta precipitando nel vuoto. È accaduto lungo la ferrata Che Guevara sul monte Casale fra Pietramurata e Dro, in Trentino.















Poco prima di mezzogiorno, Federica si trovava impegnata in una scalata insieme al compagno, quando durante la salita sulla grande parete rocciosa il mancato aggancio del moschettone ne avrebbe causato la morte. Un imprevisto che è costato la vita alla giovane medico di base, appassionata di escursionismo e stimata da tutti.















Il lancio nel vuoto è stato di oltre duecento metri. Nella più totale impossibilità di fare qualcosa, il compagno ha visto morire sotto i suoi occhi l'amata compagna e ha subito lanciato l'allarme. Nonostante il pronto intervento, nulla da fare per la dottoressa. Sopraggiunti in elicottero di emergenza non si è potuto fare altro che constatare il decesso della trentenne.









Ai vigili del fuoco di Trento e ai soccorsi alpini, si sono aggiunti anche i carabinieri, che hanno raccolto le varie testimonianze, non solo quelle del compagno ma anche dei soccorritori, In particolare Federica stava staccando e riagganciando uno dei due moschettoni quando l’altro ha ceduto e la 32enne è precipitata nel vuoto. Federica lascia un vuoto nel cuore di tutti soprattutto in quello dei suoi due bambini.

