Gigi Proietti, la sepoltura slitta di una settimana. Cosa sta succedendo

Lunghi applausi e tante lacrime per l’ultimo saluto a Gigi Proietti, l’attore scomparso all’alba di lunedì nel giorno del suo 80esimo compleanno. Nel giorno dei funerali del grande artista, Roma – dove è stato proclamato il lutto cittadino – si è stretta attorno a al grande artista per tributargli tutto il suo affetto.

Il feretro, scortato dalle forze dell’ordine, partito dalla clinica Villa Margherita sulla Nomentana, dove il grande mattatore si è spento, ha raggiunto prima il Campidoglio per un saluto, anche da parte dell’Assemblea capitolina, sotto la statua del Marco Aurelio. Una fermata simbolica, contraddistinta da un lungo applauso anche da parte delle istituzioni e delle persone raccolte nella piazza del Campidoglio. Il feretro (solo rose rosse sulla bara) ha poi raggiunto il Globe Theatre, che sarà intitolato al grande attore scomparso. Anche qui lacrime e applausi, interminabili e commossi. Continua dopo la foto















Qui, con un pubblico contingentato per rispettare le norme anti Covid, ad accogliere la moglie Sagitta Alter e le figlie Carlotta e Susanna l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni. A ricordare il grande artista Paola Cortellesi, Marisa Laurito, Enrico Brignano, Edoardo Leo, amici e attori nati e cresciuti nel suo Laboratorio. Il corteo funebre ha poi raggiunto la Chiesa degli Artisti per le esequie blindate e in forma strettamente privata a causa dell’emergenza covid: solo 60 persone nella Chiesa di Piazza del Popolo. “Me viè da piagne… Ma che sarà… Ciao Gigi, esempio di romanità”, è il lungo striscione affisso dai romani a Piazza del Popolo per omaggiare Gigi Proietti. Continua dopo la foto















Accanto, anche una bandiera della Roma, squadra di cui l’attore era tifoso. Il grande mattatore scomparso all’alba del suo ottantesimo compleanno è stato salutato giovedì 5 novembre prima in una cerimonia laica al Globe Theatre e poi in una funzione religiosa nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. Per sua volontà sarà sepolto nel cimitero Acattolico di Testaccio ma il suo corpo deve ancora essere cremato. Continua dopo la foto











Nei registri del Flaminio, scrive il Messaggero, il suo nome non compare tra quelli in programma nelle prossime ore e dunque è verosimile supporre che passerà almeno una settimana per dar seguito alla sepoltura del grande artista la cui perdita ha riempito di dolore il cuore di migliaia di romani. Al cimitero Flaminio il problema delle cremazioni va avanti da mesi. In parte legato alla pandemia da Covid-19 in parte per gli impianti guasti che necessitavano di manutenzione e infine per i dipendenti: molti falcidiati dall’inchiesta sullo smembramento di cadaveri altri in regime di smart-working da settimane. «Ci sono almeno 900 salme che devono essere cremate – denuncia Flavio Vocaturo del circolo Pd Ama – il 2 novembre (giorno in cui Proietti è venuto a mancare) l’azienda ha deciso di trasferirne diverse al cimitero del Verano perché la camera mortuaria era piena e le cremazioni andavano a rilento».

Ti potrebbe interessare: Ballando con le stelle, per Milly Carlucci si mette male: la notizia arrivata poco fa