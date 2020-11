“Arrestato”. Accusa pesantissima per l’imprenditore, la notizia diffusa poco fa

Milano, arrestato per violenza sessuale. Il 43enne, fondatore del sito Facilt.it, Alberto Genovese, è colpevole di aver abusato di una giovane ragazza di 18 anni. Ma non solo. L’accusa anche per traffico di sostanze stupefacenti e sequestro di persona.

La denuncia è stata esposta dalla vittima di violenza e secondo una prima ricostruzione degli eventi, la ragazza avrebbe dichiarato di essere stata dapprima drogata e poi condotta in una camera da letto. Priva della facoltà di intendere e di volere, la 18enne sarebbe stata legata, violentata e seviziata dall’imprenditore. All’ingresso della camera delle torture, una guardia del corpo a sorvegliare. (Continua a leggere dopo la foto).















l’uomo è stato fermato nella serata di ieri sabato 7 novembre a Milano e stando a quanto comunicato da Agi i fatti di cui è accusato risalgono allo scorso 10 ottobre. È così che Alberto Genovese, fondatore del celebre sito Facile.it, è stato accusato anche dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestro di persona in relazione a fatti avvenuti lo scorso 10 ottobre, quando la vittima aveva partecipato a una festa a base di alcol e droga organizzata nell’abitazione dell’imprenditore. (Continua a leggere dopo la foto).















Solo al mattino, quando gli effetti nefasti della droga erano ormai svaniti, la giovane di 18 anni, riprendendo coscienza di quanto avrebbe subito, avrebbe chiamato il 118 per poi essere trasportata presso il policlinico Mangiagalli di Milano, dove i medici hanno potuto accertare l’avvenuto stupro ai suoi danni. (Continua a leggere dopo le foto).









Una volta esposta denuncia, gli agenti incaricati di effettuare un sopralluogo nei locali provati del noto imprenditore, avrebbero accertato la presenza di diverse dosi di svariate sostanze stupefacenti, tra cui Mdma, Ketamina e persino la potente 2CB, meglio nota come la cocaina rosa. L’arresto è stato immediato.

