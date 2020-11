Ancora un’impennata di contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, mai registrati in 8 mesi. Nel bollettino di oggi, sabato 7 novembre, diramato dal ministero della Salute sono stati segnalati quasi 40 mila nuovi casi. Infatti, il numero si è attestato a 39.811. Ancora decisamente molto alto il dato delle nuove vittime, che hanno toccato le 425 unità in un giorno. In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria nella nostra Penisola sono stati 902.490 gli infettati. Questo dato comprende vittime e guariti.

Balzo in avanti ancora preoccupante anche per i ricoveri in terapia intensiva, visto che in 24 ore sono entrate nel reparto di rianimazione altre 119 persone per un totale pari a 2.634. I pazienti ricoverati invece negli altri reparti ospedalieri sono complessivamente 25.109. Gli attualmente positivi al Covid-19 sono 532.536, +33.418 rispetto al 6 novembre. La regione più colpita oggi è la Lombardia con 11.489 contagi, seguita poi da Piemonte e Campania rispettivamente a 4.437 e 4.309.















Altre regioni colpite in modo duro sono anche Veneto, +3.815, Emilia-Romagna a +2.009 e Lazio e Toscana rispettivamente a 2.618 e 2.787. Intanto, a proposito delle nuove misure restrittive, i mercatini di Natale sono vietati sul tutto il territorio nazionale, anche nella zona gialla. È quanto viene chiarito dalla risposte alle domande più frequenti, pubblicato sul sito del governo sull'ultimo Dpcm, per trovare risposte sull'applicazione delle misure restrittive, ovvero cosa si può o non si può fare, dove una cosa è concessa e dove, al contrario, è bandita.















Nell'area gialla è possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro ma "è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone", si precisa. "Pertanto – continua la Faq – questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori non possono tenerli".









Inoltre, solo chi viaggia in auto con persone conviventi può stare all’interno dell’abitacolo senza le mascherine e senza limitazioni di distanziamento sociale. Le mascherine sono obbligatorie per chi viaggia in auto con persone con cui non si convive (amici e congiunti): è necessario anche rispettare la distanza e per i trasgressori sono previste multe da 400 a 1000 euro.

