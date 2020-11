Nuovo Dpcm, mascherine obbligatorie in auto e moto: le regole per gli spostamenti

I dati della pandemia in Italia continuano ad aumentare. E il governo ha approvato un nuovo Dpcm per contenere il contagio: il provvedimento contiene una serie di misure che dividono l’Italia in 3 zone e torna il lockdown in quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria). Restano sempre valide le tre regole principali: uso delle mascherine, distanziamento sociale e la necessità di lavarsi spesso le mani. Le mascherine sono obbligatorie se si viaggia in auto e moto, ma le regole cambiano se si viaggia con conviventi, amici o congiunti.

Scendendo nel dettaglio, solo chi viaggia in auto con persone conviventi può stare all’interno dell’abitacolo senza le mascherine e senza limitazioni di distanziamento sociale. Le mascherine sono obbligatorie per chi viaggia in auto con persone con cui non si convive (amici e congiunti): è necessario anche rispettare la distanza e per i trasgressori sono previste multe da 400 a 1000 euro. (Continua dopo la foto)















Come si legge su Urbanpost, per gli spostamenti con auto a noleggio con conducente o con taxi, nessuno può sedersi sul sedile anteriore, mentre dietro non possono esserci più di due persone: passeggeri e conducente hanno l’obbligo di indossare la mascherina per l’intero tragitto. Sui veicoli commerciali e i mezzi da lavoro che hanno un sedile che permette di rispettare il distanziamento sociale si può viaggiare in due, entrambi con indosso i dispositivi di protezione. (Continua dopo la foto)















Per ciò che concerne le moto, sempre su Urbanpost si legge che l’utilizzo della mascherina sotto al casco è sempre obbligatorio. Dal momento che è impossibile rispettare il distanziamento sociale a causa della ridotta lunghezza del sellino, si può portare un passeggero solo nel caso si tratti di un convivente. Non si può viaggiare con amici e congiunti non conviventi. Anche in bici o sul monopattino elettrico non si possono portare passeggeri a bordo e c’è sempre l’obbligo di indossare la mascherina. Anche in questi casi le sanzioni restato le stesse adottate per le automobili. (Continua dopo la foto)









Ieri sono stati registrati in Italia 37.809 i nuovi casi di covid-19 nel nostro Paese oggi. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, nelle ultime ore sono stati registrati altri 446 morti, che portano il totale a 40.638 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Record anche per i tamponi, 234.245 (quasi 15mila più di ieri, quando erano stati 219.884), ma il rapporto positivi/tamponi sale comunque al 16,14% contro il 15,69% di 24 ore fa. Boom anche di ricoveri in terapia intensiva, +124 (ieri +99), che sono ora 2.515 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 749 in più (ieri 1.140), per un totale di 24.005.

