Il coronavirus non si ferma, nuovo record di contagi in Italia: “Non è una giornata felice”

Continua a galoppare il coronavirus in Italia. Sono 37.809 i nuovi casi di covid-19 nel nostro Paese oggi. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, nelle ultime ore sono stati registrati altri 446 morti, che portano il totale a 40.638 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Record anche per i tamponi, 234.245 (quasi 15mila più di ieri, quando erano stati 219.884), ma il rapporto positivi/tamponi sale comunque al 16,14% contro il 15,69% di 24 ore fa. Boom anche di ricoveri in terapia intensiva, +124 (ieri +99), che sono ora 2.515 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 749 in più (ieri 1.140), per un totale di 24.005.















Le persone in isolamento domiciliare sono 472.598. La Lombardia è la regione con più casi nelle ultime 24 ore. La regione sfiora i 10mila contagi giornalieri (+9.934), poi il Piemonte con +4.878), Campania con +4.508), Veneto (3.297), Lazio (2.699) e Toscana (2.592). "In Veneto stiamo entrando nella fase più critica, alcune province, Belluno e Treviso lo sono già come alcune Ulss", ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa.















"Con mezzo piede siamo già dentro la fase 4, quindi siamo nella fase di massima tensione degli ospedali. Per la metà di novembre dovremmo raggiungere i 250-300 ricoveri nelle terapie intensive", ha sottolineato Zaia che poi ha tenuto a precisare che "la fase 4 (veneta) non prevede restrizioni sociali, ma solo ospedaliere. Questa fase 4 non c'entra nulla con le zone gialla, arancione e rossa stabilite dal governo su scala nazionale".









Oggi, con le misure del nuovo Dpcm entrate in vigore, “non è una giornata felice, in particolare per molte aree del Paese ci sono cittadini costretti a un regime più restrittivo e penalizzante”, con “misure che limitano la circolazione, rischiano di deprimere tanti ristoratori, tanti operatori economici, pensiamo anche all’indotto”. Ma il governo ha adottato dei “riduttori di velocità, abbiamo un treno che sta correndo e abbiamo già cercato di fermare”, ma ora “se non fermiamo rischia di travolgerci. Noi non stiamo dando schiaffi a nessuno” e “non c’è la deliberata volontà di penalizzare zone a scapito di altre”. Così il premier Giuseppe Conte, al food festival del Corriere della Sera.

