Orrore nell’ospedale italiano, trascina l’anziana in bagno e tenta di stuprarla

Tentata violenza all’interno dell’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine. Un ragazzo di 26 ha tentato di violentare un’anziana paziente nella notte. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia intervenuti il 26enne, intorno a mezzanotte, è entrato in una stanza del reparto di Cardiochirurgia dove si trovavano due pazienti e, una volta svegliata la più anziana, le ha intimato di seguirlo nel bagno. La donna si è rifiutata, ma l’uomo, forte anche della differenza d’età e quindi di forza, ha sollevato la paziente e l’ha trascinata in bagno.

A quel punto è intervenuta la compagna di stanza che ha allertato un'infermiera. Quest'ultima è prontamente corsa in bagno e ha sorpreso il ragazzo subito dopo che si era spogliato e si stava accingendo a violentare la donna, mentre quest'ultima era nuda, intimorita e sconvolta. Il 26enne si è nascosto all'interno di un vano doccia e si è difeso sostenendo che si trovava lì per aiutare la donna. Una tesi smentita dal comportamento dello stesso che poco dopo ha cercato la fuga. L'uomo è stato fermato da un infermiere e da alcuni agenti di polizia.















L'episodio si è concluso con l'arresto del 26enne da parte degli agenti di polizia che si trovavano nell'ospedale per effettuare un tampone ad un clandestino minorenne che era stato appena rintracciato. L'aspetto più incredibile dell'intera vicenda comunque è un altro. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni non era la prima volta che il ragazzo cerca di violentare una donna. In un'altra circostanza lo stesso 26enne era stato visto importunare una donna in carrozzina con una gamba fratturata.















In questa occasione il giovane aveva cercato di approfittare della donna, impossibilitata a scappare ed in attesa di essere visitata dal personale del pronto soccorso. Anche in quel frangente il 26enne si è comportato nello stesso modo: ha cercato di trascinare la donna in un luogo appartato. Non ci è riuscito perché la donna ha iniziato ad urlare ed il ragazzo è scappato. La seconda aggressione è stata anche l'ultima e ora l'uomo è stato arrestato dagli uomini della Volante di Udine e condotto in carcere con l'accusa di tentata violenza sessuale.









In queste ore sono in corso ulteriori indagini da parte degli agenti di polizia che stanno raccogliendo elementi su un altro episodio che ha visto protagonista una ragazza che stava fumando in giardino. Anche in questo caso la donna sarebbe stata avvicinata dal ragazzo. Inoltre si sta cercando di capire se lo stesso 26enne abbia rubato la bicicletta con cui ha raggiunto l’ospedale.

