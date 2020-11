Cisterna in fiamme sulla superstrada, traffico in tilt. Colonne di fumo altissime

Per cause ancora da accertare un camion cisterna con all’interno materiale combustibile si è incendiato sulla Fi-Pi-Li, nel tratto compreso tra le uscite di San Miniato e Ponte a Elsa. Colonne di fumo nere si sono alzate, visibili a distanza di chilometri. La superstrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non ci sono feriti nell’incidente, conseguenze invece pesantissime per il traffico.

Nel caos non solo quello delle superstrada ma anche quello urbano a ridosso dei due svincoli.

Disagi anche per il traffico ferroviario, dato che in quel tratto la Fi-Pi-Li corre parallela e vicina alla linea ferroviaria. A preoccupare anche la vicinanza di un distributore di benzina. Sul posto, oltre alla polizia stradale e alla ambulanze, le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Empoli, Petrazzi, Pontedera e Santa Croce, oltre a un mezzo del comando di Prato e i nuclei Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) dei comandi di Firenze e Pisa. Continua dopo la foto















Per fortuna, scrive il Tirreno, poco dopo le 8 il rogo è stato domato, grazie ad uno straordinario lavoro dei pompieri. Secondo quanto riportato da Avr, gestore della superstrada, all’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli “l’incidente è stato causato da una autocisterna che viaggiava in direzione Firenze che ha urtato il new jersey e ha perso la cisterna di gasolio che stava trasportando. Continua dopo la foto















Il contenitore è scivolato sull’altra carreggiata ed è divampato l’incendio”. A spiegare una prima ricostruzione è il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli. “È preso fuoco in Fi-Pi-Li un mezzo. Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti. L’incendio si è sviluppato ad altezza della frazione La Scala, via Erti. Continua dopo la foto











Naturalmente la strada è bloccata, vi prego di non imboccarla tra gli svincoli di San Miniato basso e Empoli ovest, in entrambe le direzioni. Inoltre in considerazione del fumo denso che si sta alzando vi invito a tenere le finestre chiuse, nelle zone La Scala, San Miniato basso, Ponte a Elsa, Isola e Roffia”.

Ti potrebbe interessare: “Allora è vero”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci un segreto torna dal passato: ci sono le foto