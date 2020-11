Coronavirus, nessuna concessione per le feste: così passeremo il Natale

Giuseppe Conte prova a fare chiarezza. Dopo la divisione in zone dell’Italia, si alza il grido di quanti denunciano una evidente confusione. E il Premier prova a risollevare anche se stesso dalle continue pressioni delle ultime settimane. Troppe opinioni divergenti che non restituiscono un quadro rassicurante agli italiani. Giuseppe Conte si è espresso anche sul periodo natalizio, rispondendo ai quesiti di molti.

Spiega anzitutto Conte alla luce delle misure restrittive prese: "Le conseguenze sono automatiche, perché basate su criteri predefiniti e oggettivi che sfuggono da qualsiasi contrattazione. Non si può negoziare o contrattare sulla pelle dei cittadini, non lo farà Speranza né i presidenti delle singole regioni". Misure restrittive su scala nazionale, dunque, in modo da porre l'Italia in una condizione di maggiore chiarezza.















L'attenzione non poteva che cadere anche sul periodo natalizio. Sempre più vicina, la ricorrenza solleva molti quesiti da parte degli italiani pronti a riunirsi in famiglia. Giuseppe Conte prova a ristabilire equilibrio anche in un situazione di emergenza sanitaria continuamente soggetta a cambiamenti non sempre prevedibili: "Non ho mai detto che ci sarà un Natale con veglioni, cenoni, baci e abbracci".















E aggiunge: "Penso che rispettando le regole, possiamo arrivarci con un margine di serenità". Rispettare quanto previsto da normativa guiderà verso una situazione più definita in vist del Natale.









E alla luce di ciò, Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute ha aggiunto di recente: “Abbiamo avuto un forte aumento del numero dei casi di positività a Sars-CoV-2 che raddoppiavano all’incirca ogni settimana. Adesso vediamo una certa stabilizzazione a livelli piuttosto elevati, circa 30mila casi al giorno. Ci auguriamo di vedere qualche segnale positivo nelle prossime 2 settimane”.

