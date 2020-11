Papà Leonardo muore all’improvviso prima di andare al lavoro. Aveva 36 anni

Bruttissima notizia dal Friuli-Venezia Giulia. A soli 36 anni Leonardo Liberato è morto improvvisamente gettando tutti nello sconforto. L’uomo viveva a Fanna, un comune in provincia di Pordenone. Stando a quanto rivelato finora, il 36enne si è svegliato nella giornata di ieri per recarsi a lavoro. Come mestiere faceva il tecnico nel settore della telefonia. Sin dalla prima mattinata ha ammesso di sentirsi poco bene, ma nessuno si sarebbe aspettato un decesso così rapido.

Leonardo aveva origini campane, ma da tantissimo tempo risiedeva nel paese friulano. Entrambe le comunità, che lo conoscevano bene, lo piangono con disperazione. Un decesso inaspettato e assurdo. La vittima lascia sua moglie Giovanna e tre bambini piccoli. Si era unito in matrimonio con la donna 12 anni fa, quindi nel 2008, ed aveva appunto avuto con lei tre figli. La vedova lavora come operatrice nell'ambito socio-sanitario. Sono emersi altri dettagli sullo stato di salute dell'uomo.















Secondo le prime informazioni, il 36enne non soffriva di particolari problematiche fisiche. Infatti, risultava non avere alcuna patologia pregressa e le sue condizioni erano dunque molto buone. Il malore, giunto senza alcun preavviso, non gli ha lasciato alcuno scampo. Leonardo non aveva manifestato alcun sintomo che avesse fatto scattare un campanello di allarme. Si è soltanto sentito male nella giornata del 4 novembre e alcune ore dopo il suo cuore si è fermato.















Il malessere fatale lo ha colpito all'interno della sua abitazione. La notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa l'intero comune situato in provincia di Pordenone. Un altro aspetto molto negativo è che i familiari e gli amici del 36enne, che vivono al Sud, non avranno la possibilità di rendergli omaggio per l'ultima volta perché non possono raggiungere il Friuli-Venezia Giulia a causa dell'emergenza coronavirus. Un ulteriore dolore che si aggiunge in questa triste vicenda.









Tutti i cittadini di Fanna si sono stretti attorno al dolore della famiglia di Liberato e si sono detti pronti a sostenere fattivamente la moglie Giovanna, affinché possa crescere nel migliore dei modi i tre bimbi. Sui social network sono in tanti ad aver scritto messaggi in memoria di Leonardo. Ecco uno che spicca su tutti: “Leonardo era un pezzo di pane, una persona speciale e altruista, un padre amorevole”.

