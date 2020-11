Se ne è andata nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre , Annick Cornet, moglie del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. La donna, malata da tempo, era ricoverata in ospedale a Milano. Nata in Francia, lascia due figli, Aline e Yves. È stata sempre una presenza discreta al fianco del noto marito, presidente di una delle più importanti aziende italiane, sempre lontana dai riflettori.

Per moltissimi anni ha accompagnato il marito, affiancandolo in occasione dei numerosi successi imprenditoriali che Fedele ha collezionato con Silvio Berlusconi dando vita ad uno dei network televisivi di maggior successo in Europa. Una volta lo stesso Fedele rivelò: “Hymne à l’amour cantato da Edith Piaf era una delle nostre canzoni, insieme a quelle di Juliette Greco, Moloudji, Brassens, Yves Montand, Charles Trenet. (Continua a leggere dopo la foto)















Annick era una persona molto riservata, come il marito del resto, per questo sono pochissime le informazioni sulla sua vita privata. Nata in Francia Annick ha vissuto la maggior parte della sua vita in Italia. Con il marito Fedele ha trasmesso ai figli Aline e Yves la loro grande passione per la musica. Donna raffinata e ironica, viene ricordata per il suo fascino, la sua classe e la sua eleganza. Annick ha saputo lasciare il segno nella ‘Milano bene’ nonostante le sue uscite con il marito fossero molto limitate. (Continua a leggere dopo la foto)















Una grave perdita per Fedele Confalonieri, nato il 6 agosto del 1937, presidente di Mediaset, consigliere di amministrazione della Mondadori e, dal 18 luglio 2017 presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Cresciuto a Milano in via Volturno, ha conosciuto Silvio Berlusconi nel quartiere Isola e la loro amicizia si è rafforzata col tempo, dal liceo all’università fino al percorso professionale. È figlio di Ernani e Luigia Borghi, sorella di Giovanni, proprietario della Ignis. (Continua a leggere dopo la foto)









Con Annick Fedele Confalonieri condivideva la passione per la musica, la stessa musica che ha condotto lui e l’amico Silvio Berlusconi in giro per il mondo come musicisti di piano bar sulle navi da crociera. Il 31 luglio del 2018, a causa di un taglio aziendale della TV commerciale, non è più dipendente della stessa, ma ha conservato comunque il ruolo di presidente. Il Direttore Paolo Liguori e le redazioni di Tgcom24 e Sportmediaset.it si stringono al dolore del presidente, del figlio Yves, vicedirettore della direzione informazione Mediaset, e di tutti i loro familiari.

