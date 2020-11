Guerrina Piscaglia, donna sposata e madre di un bambino, è stata uccisa per la giustizia italiana dal prete di origini congolesi Gratien Alabi, detto Graziano. Adesso il marito chiede un maxi risarcimento di un milione di euro alla Diocesi di Arezzo. Il sacerdote è stato condannato a 25 anni per omicidio volontario e soppressione di cadavere. Non solo, dopo numerose segnalazioni da parte dei familiari di Guerina l’Ordine dei Premostratensi, di cui faceva parte Graziano e che durante il processo gli aveva riservato una stanza per gli arresti domiciliari, con un provvedimento gli ha tolto tutti gli incarichi.

Graziano, quindi, non può più celebrare messa o altre funzioni religiose. Inoltre il procedimento per ridurre padre Alabi allo stato laicale si è concluso a settembre. Secondo quanto ricostruito durante il processo Graziano, che si continua a professare innocente, aveva una relazione con la donna. E l’avrebbe uccisa perché Guerrina gli aveva chiesto insistentemente di svelare a tutti la loro relazione. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino il marito di Guerrina Piscaglia, Mirco Alessandrini, ha chiesto alla Diocesi di Arezzo un risarcimento che si aggirerebbe intorno al milione di euro. “Anche se il dolore per la perdita di mia moglie, di una madre, di una sorella, non può essere quantificato”, le parole dei familiari. La 50enne era scomparsa senza lasciare tracce il primo maggio 2014 a Ca’ Raffaello, provincia di Arezzo. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo i tre gradi di giudizio si è giunti alla conclusione che il sacerdote ha commesso il delitto quando era “nell’esercizio delle sue funzioni”. Inoltre, sempre come riporta Il Resto del Carlino, “Secondo la legge è il datore di lavoro che deve rispondere del lecito penale causato dal dipendente”. Ecco perché i legali del marito di Guerrina, Nicola Detti e Francesca Faggiotto, stanno preparando la richiesta di risarcimento alla Diocesi ed entro dicembre dovrebbe essere pronta. (Continua a leggere dopo la foto)









Gli avvocati Detti e Faggiotto hanno fatto sapere che quello di Guerrina Piscaglia è un caso unico in Italia: “Non siamo a conoscenza di altri casi di condanna per omicidio. Quello di Alabi è il primo in Italia. Però ci sono tantissime altre sentenze di preti condannati per violenze sessuali su minori. In questi casi è stata riconosciuta la responsabilità penale delle diocesi”. Il marito di Guerrina e suo figlio vivono nella casa dei nonni in condizioni economiche difficili e nessuno li ha aiutati in questi anni.

