Parrucchiere chiuso all’istante per Covid: cosa hanno trovato durante un controllo

Parrucchieri, estetisti e barbieri sono rimasti aperti nonostante l’ipotesi di chiusura ventilata prima della pubblicazione dell’ultimo Dpcm. Ciò non toglie, ovviamete, che anche questo tipo di attività deve rispettare una serie di misure restrittive come l’uso delle mascherine, il distanziamento e la limitazione degli ingressi. Ebbene in questo periodo di grande difficoltà per tutti le forze dell’ordine non solo monitorano la situazione, ma intervengono laddove ci sono delle segnalazioni.

A Roma, in particolare, un negozio di parrucchiere in zona Esquilino è stato costretto a chiudere dopo un controllo per l'eccessivo numero di persone al suo interno. In totale erano 12 le persone, tra clienti e parrucchieri, in uno spazio di meno di 30 metri quadrati. E così per il titolare, un 42enne di origini domenicane, è scattata la sanzione di 1000 euro oltre all'obbligo di chiudere l'attività per cinque giorni.















Dopo i controlli effettuati dalle forze dell'ordine, oltre al numero elevato di persone, sono state individuate anche altre infrazioni, come l'assenza di prodotti igienizzanti ed il mancato utilizzo delle mascherine da parte di molti dei soggetti che si trovavano nel negozio. Si tratta di comportamenti, inutile sottolinearlo, irresponsabili e dannosi per la salute di tutti, in un momento in cui l'Italia tutta è colpita con forza dalla seconda ondata di contagi da coronavirus.















Ma non basta, l'attività è risultata non in regola anche dal punto di vista amministrativo e così è stata inviata una segnalazione per irregolarità al municipio di competenza. Naturalmente in questo periodo le forze dell'ordine stanno effettuando dei controlli serrati nella Capitale a protezione della salute pubblica. In questa occasione sono stati gli uomini della Polizia Locale del I Gruppo Trevi, guidati da Maurizio Maggi ed in collaborazione con il Commissariato Esquilino della Polizia di Stato, ad effettuare l'intervento.









Le misure anti-Covid per questo tipo di attività sono state pubblicizzate da più enti, Asl, associazioni di categoria e Regioni, dunque non ci sono scuse per il mancato rispetto di queste disposizioni. Una curiosità: i parrucchieri ed i centri estetici calabresi sono risultati i più rispettosi e attenti nell’applicazione del protocollo. A renderlo noto è stato il presidente dell’Organismo Paritetico Regionale Artigiano (Opra) della Calabria, Benedetto Cassala che ha citato un’indagine svolta in collaborazione con l’Ente Bilaterale Artigianato.

