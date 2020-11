Padre nasconde corpo della figlia morta per 40 giorni, la scoperta choc: “Perché l’ho fatto”

Imola, tragedia in famiglia, poi l’atroce scoperta. Ha nascosto il corpo della figlia per circa 40 giorni. L’ uomo di 77 anni ha avvolto il corpo della 42enne in un telone di plastica, arieggiandolo con un ventilatore posto in bagno. Gli agenti hanno rinvenuto il corpo nella vasca da bagno, poi la giustificazione dell’uomo che lascia senza parole.

A dare l'allarme il cugino della vittima, insospettito in seguito al modo di porsi dello zio. Le squadre delle forze dell'ordine, dopo aver perquisito l'appartamento, hanno visto davanti a sè uno scenario surreale. Il 77enne aveva 'nascosto' la figlia nella vasca da bagno fornendo poi una giustificazione al gesto: "Non potevo perderla per sempre".















La morta sarebbe morta circa 40 giorni fa, questo quanto emerso dalle prime ricostruzioni fornite dai carabinieri con il coordinamento della Procura di Bologna. Il ventilatore era posizionato vicino ad una finestra, mentre il cadavere versava in un accentuato stato di decomposizione. Pare che la donna fosse colpita da un forte disagio, al punto da decidere di togliersi la vita da sola.















Al fianco della 42enne, sempre il padre a prendersene cura sotto ogni punto di vista. Solo le analisi sul corpo della donna andranno a confermare quanto confessato dal padre. L'uomo ha dichiarato che non poteva accettare l'idea di perdere la figlia, e impaurito ha deciso di occultare il corpo. Gli agenti della Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri indagheranno ulteriormente sul caso.









In ogni caso, scatta la denuncia per il 77enne, con l’accusa di occultamento di cadavere. Rimane sotto sequestro l’appartamento. Nonostante la confessione dell’uomo sono ancora molti gli aspetti su cui continuare a indagare. Si rimane in attesa di aggiornamenti.

