Nuovo colpo di scena nel delitto di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, in provincia di Padova, uccisa tra il 15 e il 16 gennaio del 2016. In carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere sono finiti l’ex fidanzato Freddy Sorgato e la sorella Deborah, entrambi condannati a 30 anni, e Manuela Cacco (condannata a 16 anni e 10 mesi che deve rispondere anche di stalking).

Il trio ha agito di comune accordo, attirando Isabella in una trappola e facendone sparire il corpo e ora Freddy Sorgato tira un ballo un quarto uomo. Secondo l’ex fidanzato della segretaria sarebbe stato proprio questo a uccidere Isabella e a sotterrare i cadavere in una campagna. Nell’interrogatorio di fronte al giudice per le indagini preliminari, Freddy Sorgato dichiarò di aver ucciso Isabella Noventa durante un gioco erotico e di avere gettato il corpo nelle acque del fiume Brenta ma la sua versione è cambiata. (Continua a leggere dopo la foto)















Come riportava una decina di giorni fa Il Gazzettino “a tre settimane dalla Cassazione, nella sua memoria difensiva mette nero su bianco come la segretaria di Albignasego sia stata ammazzata in un campo e lì il suo corpo sia stato sepolto”.

Il quarto uomo tirato in ballo da Sorgato è stato rintracciato e intervistato dal programma ‘Quarto Grado’. Ma andiamo con ordine. Secondo Freddy Isabella sarebbe morta in un campo poco distante dalla villa dove invece, secondo la Procura e i primi due gradi di giudizio, alla povera donna sarebbe stata tesa una trappola mortale orchestrata proprio da lui, Freddy, e sua sorella Deborah. (Continua a leggere dopo la foto)















Nessun gioco erotico, come aveva confessato l’uomo dopo l’arresto, ora Freddy racconta di aver assistito all’omicidio ad opera di un altro uomo che, sempre secondo la difesa, avrebbe occultato il cadavere di Isabella. Si tratterebbe di un misterioso quarto uomo di cui Freddy avrebbe avuto paura. Intervistato da “Quarto grado”, L’uomo si è detto estraneo ai fatti ed ha respinto ogni accusa di Freddy Sorgato. “Chi sono questi Noventa? Non li ho mai visti – ha detto il diretto interessato alla giornalista – E terreni non ne ho”. Ma c’è un’altra versione tra le carte della difesa di Freddy, a uccidere Deborah potrebbe essere stata Deborah Sorgato. (Continua a leggere dopo la foto)









“Se ci fosse questo quarto uomo perché lo tirano fuori a distanza di quasi cinque anni? Mi sembra che nell’indagine non appare nessun quarto uomo e nella telecamera di videosorveglianza non si vede un’altra auto. La difesa cerca di smontare tutto, ma in realtà stanno difendendo l’indifendibile”, ha detto Paolo Noventa, fratello di Isabella a Quarto Grado. E ancora: “Che sia stata la sorella a ucciderla ci credo. Freddy è un vigliacco non ha il coraggio di fare certe azioni. La sorella ha la colpa di aver ucciso materialmente ma lui peggio perché, quella sera portandola fuori, ha portato mia sorella al massacro”.

