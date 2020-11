Incidente in moto dopo la gita, Hazel non ce la fa. Ha raggiunto il suo Matteo

Hazel Desimone, la compagna di Matteo Rossi, il motociclista deceduto nell’incidente di domenica a Bagnoregio, sulla strada Umbro-Casentimese è clinicamente morta. La donna era tenuta in vita solo dalle macchine e solo per permettere l’espianto degli organi. Il suo encefalogramma è purtroppo senza più alcuna possibilità di ripresa.

Nell’incidente sono rimasti feriti altri due centauri di Civitavecchia, la figlia dell’ex campione di ciclismo Roberto Petito, Roberta, e il suo fidanzato, anche lui ciclista ventiduenne, Victor Bikanov. (Continua a leggere dopo la foto)















L’auto, una Fiat Panda guidata da una ragazza di 32 anni, per cause in corso di accertamento è finita addosso a due moto, con in sella quattro persone, tutte di Civitavecchia. Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti in pochi minuti ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e ben due elicotteri: il Pegaso 21 decollato da Fonte di Papa a Roma e il Pegaso 33 decollato dall’aeroporto di Viterbo. (Continua a leggere dopo la foto)















L’impatto dell’auto con le motociclette è stato devastante, la Fiat Panda è andata distrutta come i due mezzi. Gli operatori del 118 hanno praticato il massaggio cardiaco a Matteo Rossi ma per l’uomo non c’è stato niente da fare e dopo quaranta minuti hanno dovuto constatarne il decesso. (Continua a leggere dopo la foto)









Su facebook il commento del sindaco di Bagnoregio, Luca Profili: “Giornata nera, è avvenuto un grave incidente stradale sulla umbro casentinese, dove un ragazzo ha perso la vita e gli altri coinvolti sono rimasti feriti. Sono in accertamento le cause che hanno provocato l’incidente – si legge nel post pubblicato dal primo cittadino viterbese – Un pensiero alla vittima, speriamo che le altre persone coinvolte possano riprendersi senza problemi. Nessuno è di Bagnoregio”.

Chiara torna da lavoro, si schianta e muore a poche centinaia di metri da casa