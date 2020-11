Conte firma il nuovo Dpcm: cosa cambia. Ecco le misure fino al 3 dicembre

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Nuovo Dpcm con le misure anti-covid. Il premier ha firmato prima della mezzanotte il provvedimento che verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale nella mattina di mercoledì 4 novembre.

"Non si cambia nulla nella sostanza", fanno sapere fonti di governo all'Adnkronos. In serata le Regioni avevano avanzato alcuni rilievi ma, a quanto si riferisce, lo schema del decreto non avrebbe subito variazioni. Nel testo, novità per coprifuoco, scuola, spostamenti, bar, ristoranti, centri commerciali secondo parametri legati al differente rischio associato ai territori: rosso, arancione e verde. Il dpcm resterà in vigore fino al 3 dicembre.















Nella zona rossa dovrebbero finire subito Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta e Alto Adige, dove ci sarà sarà lockdown. Viene ordinata la chiusura di tutti esercizi commerciali tranne quelli essenziali, ma a sorpresa barbieri e parrucchieri restano aperti.















Un'altra novità del nuovo dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte è la mascherina obbligatoria alle elementari e alle medie, anche quando i bambini sono seduti al banco. Esclusi quelli con meno di sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso del dispositivo di sicurezza.









Su tutto il territorio nazionale didattica a distanza al 100% per tutti i licei e istituti professionali, chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, elle sale giochi e bingo, stop a musei e mostre, capienza massima dei mezzi pubblici limitata al 50%. Coprifuoco dalle 22 fino alle 5. In questa fascia sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati.

